Manchmal kommen die Fäden der Zeitgeschichte wie durch Zufall alle an einem Punkt zusammen. Deutschland und die USA bekommen Anfang des kommenden Jahres eine neue Regierung, die in beiden Fällen konservativer als die Vorgängerregierungen sein werden. Aus Sicht der Börse ist aber nur eine von Bedeutung. Im neuen Blick aus Zürich gehe ich darauf ein, warum der DAX auf einem Allzeithoch steht, während die deutsche Wirtschaft dahinsiecht, und America First auch Wall Street First bedeutet.{{YOUTUBE VIDEO}}Merz verspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...