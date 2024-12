Die Aktie der Verbio SE hat weiter an Wert verloren und notiert aktuell bei 12,10 Euro. Belastet wird der Kurs durch schwächelnde Umsätze und eine zurückhaltende Marktprognose. Die Hauptversammlung beschloss dennoch eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie, was Anleger nur bedingt beruhigen konnte.Kursentwicklung Die Verbio-Aktie hat in den letzten Wochen rund 35% ihres Wertes eingebüßt, nachdem das Unternehmen schwache Umsatzzahlen bekannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...