Politische Krisen und Haushaltsspannungen in Paris drohen die wirtschaftliche Stabilität weiter zu erschüttern. Während die EZB unsicher über den nächsten Zinsschritt ist, steigt die Verschuldung Frankreichs rasant.Die Probleme machen sich bei einem Blick auf die Staatsanleihen bemerkbar: Die Differenz zwischen den Renditen französischer und deutscher Staatsanleihen ist in den vergangenen Tagen auf 85 Basispunkte gestiegen - den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren - da in Paris die haushaltspolitischen und politischen Spannungen zugenommen haben. Unter Beibehaltung der derzeitigen Entwicklung dürfte zudem die öffentliche Verschuldung von 110 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im …