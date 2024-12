Die US-Aktienmärkte haben am Freitag an ihren jüngsten Rekordkurs angeknüpft. Die Standardwerte an der Wall Street fielen allerdings hinter dem Gesamtmarkt zurück, während die Technologiewerte die Gewinner anführten. Aktuelle US-Arbeitsmarktdaten beflügelten Händlern zufolge die Wetten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed noch im Dezember. Der Dow Jones Industrial verlor 0,22 Prozent auf 44.667,62 Punkte. Auf Wochensicht steuert der Leitindex damit auf ein Minus von 0,5 Prozent zu. Der marktbreite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...