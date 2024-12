NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im US-Geschäft nur wenig bewegt und sein Niveau aus dem europäischen Handel in etwa gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0554 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0581 (Donnerstag: 1,0540) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9450 (0,9487) Euro gekostet.

Der im europäischen Nachmittagshandel veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht sorgte am Devisenmarkt nur kurzzeitig für Ausschläge. Die Beschäftigtenzahl ist ungefähr wie erwartet gestiegen. "Insgesamt zeigt sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin robust, auch wenn die Arbeitslosenquote leicht stieg", kommentierte Christoph Balz, Volkswirt bei der Commerzbank. "Die amerikanische Notenbank dürfte die Zinsen weiter senken, könnte aber demnächst das Tempo verlangsamen."/edh/jsl/he