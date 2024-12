Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -Die Formel-1-Academy, eine Meisterschaftsserie nur für Frauen, beendet eine aufregende Rennsaison auf dem Yas Marina Circuit und unterstützt das Formel-1-Saisonfinale vom 5. bis 8. DezemberAls Botschafterinnen des in Abu-Dhabi ansässigen Teams Yas Heat Racing werden Hamda und Amna bei ihrem Heimrennen mit Red Bull Racing und Visa Cash App RB antreten und damit ihre zweite Saison im Wettbewerb abschließen.Link zur Pressemappe hierIn ihrer zweiten Saison in der F1 Academy, der prestigeträchtigen Einsitzer-Förderserie, haben Hamda und Amna Al Qubaisi ihre Rennkarriere zu neuen Höhen geführt. Vom 6. bis 8. Dezember kehren die beiden jungen Fahrerinnen aus den Emiraten auf den Yas Marina Circuit zurück, wo sie ihre Fähigkeiten entwickelt und verfeinert haben, um eine aufregende Saison auf der Rennstrecke abzuschließen.Nachdem sie ihre Leidenschaft für den Rennsport in Abu Dhabi kultiviert hatten, entwickelten sich die Schwestern unter dem Dach der Yas Heat Academy, dem führenden Rennsport-Entwicklungsprogramm der Hauptstadt, zu Leistungssportlerinnenn. Amna und Hamda Al Qubaisi, die jetzt für zwei der wettbewerbsfähigsten Teams der Meisterschaft antreten und als Botschafterinnen für Yas Heat Racing fungieren, verkörpern weiterhin die Vision der Nation, junge Talente an der Basis zu fördern.Hamda Al Qubaisi wurde von Red Bull Racing für die erste Saison des Teams in der F1 Academy verpflichtet. Die 22-Jährige hat während der gesamten Saison herausragende Leistungen gezeigt, die in einer starken Abschließen beim vorletzten Rennen der Saison 2024 in Doha am vergangenen Wochenende gipfelten, als sie in der letzten Runde auf Platz 6 landete.Inzwischen fährt Amna Al Qubaisi im Wettbewerb für Visa Cash App Racing. Die 24-jährige Vorreiterin aus den Emiraten hat Fans und Konkurrentinnen gleichermaßen beeindruckt und immer wieder ihr Können und ihre Entschlossenheit auf der Strecke unter Beweis gestellt.Mit Blick auf ihre Rückkehr auf den Yas Marina Circuit teilte Amna Al Qubaisi ihre Begeisterung:"Ich fahre jetzt seit 10 Jahren Rennen, ich habe hier auf dem Yas Marina Circuit mit dem Kartsport begonnen, und ich habe mich langsam vom nationalen Kartsport zu den Junioren und dann zu den Senioren hochgearbeitet, und der nächste Schritt war die Formel 4. Yas Heat-Botschafterin zu sein, war großartig. Yas Heat hat mir geholfen, meine Fähigkeiten zu entwickeln. Ihr wurde ich unterrichtet, gecoacht und mir wurden die entsprechenden Erkenntnisse vermittelt. Es ist ein Programm, das jungen Rennfahrerinnen und Rennfahrern im Kartsport helfen wird, auf der Leiter aufzusteigen."Red Bull Racing-Pilotin Hamda Al Qubaisi fügte hinzu: "Ein Rennen auf dem Yas Marina Circuit ist für uns als emiratische Frauen sowohl nostalgisch als auch ermutigend. Die VAE und Yas Heat Racing auf der Weltbühne zu repräsentieren, war eine unglaubliche Gelegenheit, und wir freuen uns darauf, die Saison auf einem hohen Niveau zu beenden, indem wir für unsere Teams alles geben, was wir können, umgeben von Freunden und Familie."Die Formel-1-Academy ist Teil des dicht gedrängten Rennprogramms auf dem Yas Marina Circuit am Wochenende des Großen Preises von Abu Dhabi 2024, an dem auch das Saisonfinale der FIA Formel 2 und die FIA Formel 4 Middle East Trophy Round stattfinden. Das Wochenende des Abu Dhabi GP beginnt am Donnerstag, den 4. Dezember, und verspricht ein unvergessliches viertägiges Fest auf Yas Island, das Unterhaltung ohne Ende bietet.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.yasmarinacircuit.com/en/motorsports/yas-heat-racingFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2575428/Ethara_Amna_Qubaisi.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2575429/Ethara_Hamda_Qubaisi.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ethara-die-emiratischen-schwestern-amna-und-hamda-al-qubaisi-kehren-zum-saisonfinale-der-f1-academy-auf-den-yas-marina-circuit-zuruck-302325216.htmlPressekontakt:Hanan Mohamed,hananmohamed@sevenmedia.ae,+971508847670Original-Content von: Ethara, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172270/5925452