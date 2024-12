Während Bitcoin sich bei 100.000 US-Dollar stabilisiert, bereitet sich Crypto All-Stars auf etwas Großes vor!

Gestern waren die Anleger im Bitcoin etwas zwiegespalten. Erst stieg der Bitcoin-Kurs erstmals auf 100.000 US-Dollar, was viele Anleger breit gefeiert hatten. Unter ihnen auch Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy. Doch direkt darauf folgte ein Flash-Crash, der den Kurs des Bitcoins auf 92.000 US-Dollar zurückgeworfen hat. Heute scheint sich der Bitcoin aber über der wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar zu stabilisieren und macht damit die Bahn für Coins wie Crypto All-Stars ($STARS) frei.

(Der Kurs des Bitcoins konnte sich heute erstmals über der wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar stabilisieren - Quelle: Tradingview.com)

Crypto All-Stars explodiert in den letzten Tagen des ICOs auf fast 9,5 Mio. US-Dollar

In 13 Tagen ist es so weit. Crypto All-Stars ($STARS) geht an den Kryptobörsen an den Start und beendet eines der erfolgreichsten ICOs im Jahr 2024. Dabei wurden insgesamt beinahe 9,5 Mio. US-Dollar eingesammelt. Was aber für Anleger noch viel wichtiger ist: Der Vorverkauf könnte die letzte Chance sein, um zu einem niedrigen Kurs in $STARS zu investieren. Viele Analysten schätzen nämlich, dass der Kurs des Coins schon bald nach dem ICO sprunghaft ansteigen könnte. In dem Fall wären $STARS-Token wahrscheinlich nie wieder so günstig zu haben wie heute.

(In 13 Tagen geht Crypto All-Stars nach einem äußerst erfolgreichen ICO an den Start - Quelle cryptoallstars.io)

Analysten weisen darauf hin, dass immer mehr Krypto-Wale damit beginnen, sich mit $STARS-Token einzudecken. Das tun sie vor allem deshalb, um die Vorteile des MemeVault-Ökosystems nutzen zu können. Das ist ein einzigartiges Staking-Protokoll, durch das Anleger all ihre Meme Coins in einem einzigen Pool staken können. Für die Nutzung des MemeVaults benötigen Anleger allerdings $STARS-Token im Portfolio. Daher dürften bald noch viel mehr Wale einsteigen, die den Kurs von Crypto All-Stars durch die Decke steigen lassen könnten.

Wie hoch ist das Potenzial von Crypto All-Stars?

Wie hoch das Potenzial von Crypto All-Stars tatsächlich ist, lässt sich vorab wie bei jedem anderen Coin nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Analysten auf X und Youtube schätzen jedenfalls, dass der Coin eine Entwicklung von 1.000 bis 2.000 Prozent nach dem Handelsstart durchaus schaffen könnte. Es gibt allerdings auch Analysten, die von noch höheren Zahlen sprechen. Dennoch sollten Anleger im Falle eines Einstiegs nur Kapital verwenden, von dem sie es sich leisten können, es zu verlieren. Ein großer Vorteil für Anleger ist jedoch, dass die Sicherheit von $STARS mehrfach überprüft und zertifiziert wurde.



Damit Anleger wissen, dass sie sich bei einem Investment in $STARS in sicheren Gefilde befinden, wenn man von den herkömmlichen Verlustrisiken eines Krypto-Investments absieht, wurde der Coin mehrfach von unabhängigen Prüfstellen durchleuchtet. Sowohl Coinsult als auch SolidProof haben dabei bestätigt, dass es sich bei $STARS um ein absolut sicheres Projekt handelt, da der Smart Contract Code fehlerfrei ist und keine Lücken aufweist.

Auch der Liquidity-Pool wird beim Handelsstart direkt gesperrt, sodass ein Rug Pull ausgeschlossen ist. Anleger, die sich von den zahlreichen Vorteilen des Coins überzeugen wollen, finden alle Daten, Zertifikate und Vorteile von Crypto All-Stars auf der Website des Coins, wo sie auch direkt investieren können.

