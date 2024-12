XRP-Kursanalyse: Nimmt die Rallye jetzt wieder Fahrt auf?

Der Bitcoin ($BTC) hat es gestern endlich über die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar geschafft. Und obwohl direkt danach ein kleiner Flash-Crash folgte, der viele Anleger ein wenig erschreckt hatte, konnte sich der Kurs des Bitcoins heute direkt wieder fangen und sich über dem Kursniveau von 100.000 US-Dollar stabilisieren.

Während der Bitcoin sich stabilisiert und auf einen neuen Anstieg vorbereitet, befindet sich der Kurs von $XRP noch immer in einer Korrektur. Doch diese zeigt Anzeichen einer Umkehr, was ein wichtiges Kursziel in Angriff nehmen könnte.

(Der Kurs des Bitcoins hat sich oberhalb von 100.000 US-Dollar stabilisiert - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird $XRP jetzt sein Allzeithoch durchbrechen?

$XRP hatte trotz einer starken Community in den letzten Jahren einen schwierigen Stand. Schließlich war der Ripple-Coin das Lieblingsziel des Feldzugs vom scheidenden SEC-Vorsitzenden Gary Gensler. Mit dem neuen Vorsitzenden Paul Atkins sollte sich diese Situation aber grundlegend ändern.

Allein die Nachricht von Genslers Rücktritt wurde von der $XRP-Community mit Jubelschreien aufgenommen. Das verwundert auch nicht, schließlich hat der Rechtsstreit mit der SEC dazu geführt, dass der Kurs über beinahe 4 Jahre wie gelähmt war. Das letzte Allzeithoch bei 3,84 US-Dollar wurde daher im Jahre 2018 markiert. Doch nun rückt diese wichtige Kursmarke in greifbare Nähe.

(Der Kurs von $XRP ist noch etwa 38 Prozent vom Allzeithoch bei 3,84 US-Dollar entfernt - Quelle: tradingview.com)

Das Allzeithoch liegt aktuell noch etwa 38 Prozent entfernt. Bedenkt man, dass der $XRP-Kurs in den letzten Wochen eine Rallye von mehreren hundert Prozent hingelegt hat, sollte diese Bewegung eine Kleinigkeit sein. Sollte diese bedeutende Marke durchbrochen werden, ist ein weiterer Anstieg auf 5 bis 10 US-Dollar sehr wahrscheinlich. In den nächsten Wochen könnte die $XRP-Community also noch einigen Grund zur Freude haben. Ebenso wie die wachsende Community von Flockerz (FLOCK), einem einzigartigen Krypto-Projekt, das besonders stark auf seine Community setzt.

Erfahre jetzt mehr über Flockerz.

Wird Flockerz bald explodieren?

Flockerz gehört derzeit zu den vielversprechendsten Projekten auf dem Kryptomarkt. Der Coin beruht auf einer starken Community, die auf mittlerweile über 10.000 Anleger auf X (ehemals Twitter) und Telegram angewachsen ist.

Bei Flockerz wird Demokratie groß geschrieben, denn laut dem Whitepaper wird die wachsende Community bei jeder Entscheidung über den weiteren Weg des Projekts voll eingebunden. Und nicht nur das. Anleger erhalten für ihre Stimmabgabe über das Vote-to-Earn-Konzept auch noch Token als Belohnung. Diese können sie direkt nach dem Launch an den Krypto-Börsen verkaufen oder in den Staking-Pool für ein hohes passives Einkommen geben.

(Der Staking-Pool von Flockerz zahlt derzeit eine phänomenale Prämie von 533 Prozent p.A. aus - Quelle: flockerz.com)

Der Staking-Pool von Flockerz gehört mit 533 Prozent Rendite pro Jahr zu den derzeit gewinnbringendsten am gesamten Kryptomarkt. Doch mit mehr Token im Pool könnte die Staking-Rendite ein wenig sinken. Anleger werden also auch in Bezug auf das Staking dafür belohnt, dass sie schneller als die anderen sind. Doch obwohl die Staking-Rendite noch sinken könnte, dürfte sie für lange Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben.

Außerdem könnten Anleger auch von starken Kurssteigerungen von $FLOCK profitieren. Analysten schätzen nämlich, dass der Gewinn 1.000 bis 2.000 Prozent Kursgewinn nach dem ICO erreichen könnte. Anleger, die früh einsteigen, hätten dabei besonders gute Chancen auf hohe Gewinne. Sogar während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis schon mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer schon einen ersten Buchgewinn bis zum Launch erzielen können.

Investiere noch heute in Flockerz.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.