Die JDC Group AG, ein führender deutscher Finanzdienstleister, verzeichnet eine beachtliche Kursentwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs erreichte am 6. Dezember einen Stand von 24,40 EUR, was einem Anstieg von 0,62 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Im vergangenen Monat konnte das Wertpapier eine positive Entwicklung von 5,40 Prozent verbuchen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 329,4 Millionen EUR.

Aktuelle Marktposition

Mit einem Betreuungsvolumen von über 4 Milliarden Euro und mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern bestätigt JDC seine starke Position im deutschsprachigen Finanzdienstleistungssektor. Der aktuelle Kurs liegt 57,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch noch eine Differenz von 44,06 Prozent besteht.

