Im Februar 2025 haben die Manager deutlich mehr Aktien ge- als verkauft.Derzeit scheint sich die gesamte Welt einmal auf den Kopf zu stellen, was auch an den Finanzmärkten nicht spurlos vorübergeht. Während Donald Trump mit seiner Zickzack-Zollpolitik dem eigenen Land wahrscheinlich mehr als dem Rest der Welt schadet, plant Friedrich Merz, der deutschen Wirtschaft wieder mehr Schwung zu verleihen. Im Ergebnis schneiden auch deshalb derzeit deutsche besser als amerikanische Aktien ab. Quelle: wallstreetonline.de Und selbst die Insider blicken jetzt wieder optimistischer in die Zukunft. Sie haben im Februar 2025 für 196,2 Millionen Euro deutlich mehr Aktien gekauft, als sie für 39,8 Millionen …