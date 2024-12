Der britische Technologiedienstleister Kainos Group plc verzeichnet eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg am 6. Dezember auf 9,85 EUR, was einem Tagesplus von 1,03 Prozent entspricht. Die monatliche Entwicklung zeigt mit einem Plus von 5,35 Prozent eine deutliche Aufwärtsbewegung, die sich positiv von der Jahresperformance abhebt.

Finanzkennzahlen im Überblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden EUR positioniert sich das Unternehmen solide im Markt. Die aktuellen Bewertungskennzahlen zeigen ein KGV von 25,18 für das laufende Geschäftsjahr 2024, während das KUV bei 3,17 liegt. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 48,7 Millionen EUR bei 125,6 Millionen ausstehenden Aktien.

