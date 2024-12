Die Deutsche Beteiligungs AG verzeichnet aktuell eine negative Kursentwicklung an der Börse. Der Aktienkurs fiel am 6. Dezember 2024 um 1,71 Prozent auf 24,43 Euro, was einen Rückgang von 0,43 Euro gegenüber dem Vortag bedeutet. Im Monatsverlauf summiert sich der Wertverlust auf 0,81 Prozent, während die Marktkapitalisierung des Unternehmens derzeit bei 459,8 Millionen Euro liegt.

Dividendenpolitik und Geschäftsergebnisse

Für das laufende Jahr 2024 schüttet die Deutsche Beteiligungs AG eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie aus. Das Unternehmen, das sich auf Private-Equity-Investments spezialisiert hat, operiert mit einem aktuellen KGV von 4,34, was auf eine verhältnismäßig moderate Bewertung hinweist.

