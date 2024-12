Die China Pacific Insurance verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an den Börsen. Nach einem spürbaren Rückgang am 5. Dezember konnte sich der chinesische Versicherungskonzern bereits am Folgetag deutlich erholen und schloss mit einem Plus von 4,35 Prozent bei 3,12 EUR. Diese Kurserholung fügt sich in einen positiven Monatstrend ein, der ein Plus von 5,05 Prozent aufweist.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 8,7 Milliarden EUR zeigt sich der Versicherungsriese solide aufgestellt. Die aktuelle Bewertung spiegelt sich in einem niedrigen KUV von 0,03 wider, während der Cash-Flow pro Aktie bei 49,67 EUR liegt.

