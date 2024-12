Die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation verzeichnete am 7. Dezember 2024 einen positiven Handelstag mit einem Kursanstieg von 1,51 Prozent auf 2,685 USD. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum monatlichen Trend, der einen Rückgang von 2,01 Prozent aufweist. Das Unternehmen, das sich auf Wohnhypotheken in den USA spezialisiert hat, hält weiterhin an seiner Dividendenpolitik fest und schüttet quartalsweise 0,15 USD je Aktie aus, wie zuletzt für September 2024 bestätigt wurde.

Fundamentaldaten im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 80,5 Millionen Euro und einem für 2024 prognostizierten KGV von 4,17 präsentiert sich das Unternehmen in einer interessanten Bewertungssituation. Der aktuelle Kurs liegt 6,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, jedoch weiterhin deutlich unter dem Jahreshöchststand.

Anzeige

Cherry Hill Mortgage Investment-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cherry Hill Mortgage Investment-Analyse vom 7. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Cherry Hill Mortgage Investment-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cherry Hill Mortgage Investment-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Cherry Hill Mortgage Investment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...