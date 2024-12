The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2024ISIN NameUS23636BAV18 DANSKE BK 19/25 MTN FLRUS39868T1051 GRITSTONE BIO DL-,0001AU000000CE10 CALIMA ENERGYCA09228M1086 BLACKBIRD CRIT.MET.CORP.CA89108T1003 TORNADO GL. HYDROVACSDE0009750125 UNIJAPAN