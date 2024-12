Die NOVONIX Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung im Dezember 2024. Mit einem aktuellen Kurs von 0,4375 USD zeigt das Unternehmen trotz eines leichten Tagesrückgangs von 1,69% eine äußerst positive Monatsbilanz. Im vergangenen Monat konnte die Aktie einen Zuwachs von 94,44% verbuchen, was auf ein gesteigertes Investoreninteresse hindeutet.

Wichtige Konferenztermine stehen bevor

In der kommenden Woche stehen für NOVONIX drei bedeutende Branchenveranstaltungen an. Nach der Advanced Automotive Battery Conference am 9. Dezember folgt die Jefferies Battery Storage & Materials Virtual Conference am 14. Dezember. Den Abschluss bildet ein Fireside Chat im Rahmen der Deutsche Bank Conference am 17. Dezember, bei dem das Unternehmen seine Strategien und Entwicklungen präsentieren wird.

Anzeige