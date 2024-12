Die L'Oréal SA-Aktie zeigt sich zum Jahresende in robuster Verfassung. Der Kosmetikriese verzeichnete am aktuellen Handelstag einen Kurs von 345,10 Euro, was eine positive Tendenz im Vergleich zu den Vortagen widerspiegelt. Die Marktkapitalisierung des französischen Konzerns beläuft sich derzeit auf beachtliche 179,6 Milliarden Euro bei 534,3 Millionen ausstehenden Aktien.

Dividendenausschüttung 2024

Im laufenden Geschäftsjahr 2024 schüttete L'Oréal eine Dividende von 6,60 Euro je Aktie aus, was die kontinuierliche Dividendenpolitik des Unternehmens unterstreicht. Die jüngste Kursentwicklung zeigt einen moderaten Aufwärtstrend, der sich in einem Preisanstieg von 0,84 Prozent manifestiert.

Anzeige

L'Oreal SA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue L'Oreal SA-Analyse vom 7. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten L'Oreal SA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für L'Oreal SA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

L'Oreal SA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...