Die Snowflake-Aktie verzeichnete am 6. Dezember einen moderaten Rückgang von 0,24 Prozent und schloss bei 172,50 EUR. Der Cloud-Datenspezialist, der aktuell eine Marktkapitalisierung von 57,9 Milliarden Euro aufweist, zeigt dennoch eine positive Monatsentwicklung mit einem Plus von 5,08 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die jüngste Transaktion des Executive Vice President of Product Management, Christian Kleinerman, der kürzlich 15.000 Class-A-Aktien im Wert von 2,7 Millionen US-Dollar veräußerte.

Aktuelle Entwicklungen

Die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 deuten auf eine Verlangsamung des Wachstums hin. Mit einem aktuellen KUV von 20,60 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 68,18 spiegelt die Bewertung die Position des Unternehmens im wettbewerbsintensiven Cloud-Markt wider.

Anzeige