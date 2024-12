Die Ardelyx-Aktie zeigt sich zum Ende der Handelswoche in einer robusten Verfassung. Der Aktienkurs des Biopharma-Unternehmens verzeichnete am 7. Dezember einen beachtlichen Anstieg von 4 Prozent und erreichte einen Stand von 5,72 USD. Dieser positive Trend setzt sich damit fort, nachdem bereits am Vortag ein Plus von 0,17 Prozent verbucht werden konnte. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 1,3 Milliarden Euro.

Aktuelle Entwicklung

Im Monatsvergleich konnte die Aktie des auf gastrointestinale und kardiorenale Erkrankungen spezialisierten Unternehmens einen Zuwachs von 0,88 Prozent verzeichnen. Mit dem aktuellen Kursstand liegt die Aktie 24,04 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch noch eine Differenz von 77,10 Prozent besteht.

Anzeige