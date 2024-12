100% planbare Strategie für nebenberufliches Haupteinkommen

Anzeige / Werbung

Die schnellste und höchste Performance erzielt man mit Breakouts

Ich handele selbst seit 26 Jahren an der Börse in Vollzeit, bildete über 4700 Trader aus und weiter und habe somit nicht nur meine eigenen Fehler reflektieren können, sondern habe eine ausgezeichnete Übersicht, welche klassischen Fehler die Trader, die an der Börse vermögend werden, von jenen unterscheiden, die dort Geld verlieren.

Einige handeln nach Bauchgefühl, machen mal dies, dann jenes, greifen da mal einen heißen Tipp ab, und interpretieren Dinge sehr subjektiv in Charts hinein. Einfache Frage: Würdest Du Dich von jemandem am Herzen operieren lassen, der im Ruf steht, nach Bauchgefühl zu operieren? Würdest Du in ein Flugzeug steigen, das von jemandem nach Bauchgefühl geflogen wird? Oder würdest Du einen ausgebildeten Arzt für die OP und einen ausgebildeten Piloten für den Flug präferieren? Nun, warum solltest Du an der Börse, wo es schließlich um Dein Geld geht, völlig unfundiert agieren, ohne klare Regeln, die duplizierbar sind? Das kann nur ins Verderben führen. Ich selbst habe das direkt zu Beginn meiner Trader-Laufbahn erlebt. 1997-2000 konnte man im Prinzip kaufen, was man wollte: Alles ist gestiegen! Wer sich dann für den ganz großen Trader hielt, bekam anno 2000 vom markt gezeigt, was der wirkliche Erwartungswert dieser Vorgehensweise ist. Man verlor alles wieder. Es braucht zwingend einen statistischen Vorteil, der duplizierbar und mit messerscharf formulierten, evaluierten Regeln und einer entsprechend langen Historie (Du brauchst statistische Daten dazu, wie der Ansatz performt!!!) versehen ist.

Der zweite Punkt ergibt sich als notwendige Folge von Punkt eins: Basierend auf den statistischen Eigenheiten aus den Performancedaten (Maximaler Draw Down, Stop-Losses/Haltedauer) muss ein passendes Moneymanagement aufgesetzt werden. Es bringt nichts, wenn Du siehst, dass der Ansatz z.B. 30.000 $ Schwankungen verursacht, Du aber nur 15k Kapitaldecke hast. Deine Aufgabe ist es, das zu sehen und entsprechend herunter zu skalieren. Das Moneymanagement (Einsatzhöhen bestimmen) sichert, dass Du den statistischen Vorteil lange genug ausspielen kannst, damit der Erwartungswert auch getroffen wird und Du nicht durch eine kleine Serie von negativen Trades zu viel einbüßt.

Nun kommt der exekutive Part. Der Ansatz muss mit Deinen zeitlichen Möglichkeiten nebenberuflich, absolut zeitschonend und planbar umsetzbar sein. Es bringt nichts, wenn ein Ansatz zwar toll performt, Du aber gar nicht alle notwendigen Trades machen kannst, weil die Signale adhoc generiert werden, Du aber gar nicht in Vollzeit am Rechner alles überwachen kannst. Und by the way: Selbst wenn Du diese zeitlichen Möglichkeiten haben solltest: Der Sinn, warum wir ins Trading gehen, ist, Lebensqualität zu verbessern. das tut man nicht, indem man 16 Stunden pro Tag am Laptop oder PC hängt.

WENN ein Ansatz fundiert ist, dann ist er auch weitestgehend oder wie in einigen Fällen gegeben sogar zu 100% planbar. Bei unserem lukrativsten Trading-Ansatz, dem RW Miracles werden Breakouts systematisch gehandelt. Gerade Breakout-Handel schaut bei den meisten so aus, dass sie den Kurs beobachten, und dann rein springen, wenn der Markt ausbricht. Nicht so beim RW Miracles! Hier gibt es Breakouts auf Wochenbasis.

I Die Orders werden für einen spezifischen Markt nur in spezifischen Wochen aufgegeben (z.B. in Woche 2 im November). Das ist klar definiert und in unserem Handelskalender übersichtlich dargestellt. Denn jeder Markt hat zeitlich begrenzte Abschnitte, in denen aus fundamentalen gründen heraus eine spezifische Entwicklung/Trend sehr viel wahrscheinlicher ist, als im Rest des Jahres. Genau das nutzen wir aus.

II Die Orders liegen immer von Montag bis Freitag im Markt

II Es gibt eine fest definierte Haltedauer und damit einen vorab bekannten Exit-Termin (Exits immer zum Handelsschluss am Stichtag)

III Es gibt natürlich für jeden Trade einen präzisen Verwaltungsmodus (Stop-Loss und Target in einigen Fällen)

Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht es wunderbar. Order 1 und 2 hatten keine Ausführung und wurden am Ende der Woche, in der sie im Markt lagen, gelöscht. Der Nasdaq-Trade war am 29.10. ausgeführt worden und hatte 4 volle Wochen Haltedauer. Er wurde gemäß Regelwerk am 29.11. (der Termin stand bereits VOR Ausführung des Einstiegs fest!!) glattgestellt. Aktuell laufen 4 Trades. 3 davon wurden ganz frisch ausgeführt (in der hinter uns liegenden Woche). Der WTI Short wird am kommenden Freitag zum offiziellen Handelsschluss von WTI glattgestellt. Alles ist zu 100% planbar.

Und das funktioniert nicht mal eben für ein paar Monate oder Jahre, sondern hat bereits eine Historie von über 55 Jahren mit exakt dieser Vorgehensweise und Planbarkeit. Warum das funktioniert? Wir nutzen die stärksten und nahezu unabänderlichen fundamentalen Prozesse in spezifischen Märkten. Das können zum Beispiel Effekte sein, die mit der Produktion oder dem Verbrauch eines Rohstoffs (Prozesse kommerzieller Marktteilnehmer), das können institutionelle Prozesse, wie die Rückführung von Carry-Trades bei Währungen Richtung Jahresende sein oder dergleichen. Im RW Miracles erlernen die Teilnehmer alle fundamentalen Hintergründe, alle Original-Regelwerke, bekommen den Kalender, um jederzeit die Übersicht zu behalten und setzen die Strategie in den ersten 12 Monaten gemeinsam mit mir um, sprich: Ich zeige alle meine Trades/Orders vorab, so dass man einen learning by doing Modus unter Anleitung eines erfahrenen Traders hat. Man ist also nicht auf sich allein gestellt!

Ich handele das RW Miracles mit 30.000 $ Startkapital. Basierend hierauf erzielte die Strategie in der Historie durchschnittlich 68.645$ Gewinn pro Jahr! In der Hebelzertifikate-Variante starten wir mit 15.000 €. Wer RW Miracles mit 1/3 Einsatz handelt, kann auf 30.000$ Kontovolumen zum Start einen durchschnittlichen Gewinn p.a. von 22.666$ erzielen. Das wären 75% Rendite pro Jahr bei 23% Max. Draw Down. Da sich der Zeitaufwand auf nur wenige Minuten pro Trade beläuft ist RW Miracles perfekt für nebenberufliche Trader, aber auch für jene, die zu einer eigenen Strategie noch eine externe Strategie erlernen und umsetzen möchten.

