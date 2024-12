Krypto News: Experte sieht 55 % Potenzial für DOGE

Volatile Handelstage liegen hinter uns. Während Bitcoin knapp unter 100.000 US-Dollar konsolidiert, befindet sich Ethereum unmittelbar an der psychologischen Kursmarke von 4.000 US-Dollar. Neben XRP ist Dogecoin in den letzten 24 Stunden einer der stärksten Top 10 Coins. Hier gab es rund 4,5 Prozent Kursgewinne. Doch die jüngste Stärke dürfte erst der Anfang sein, Dogecoin scheint bereit für einen technischen Ausbruch, der in einer 55 Prozent Rallye münden könnte. Was sehen Trader also aktuell bei DOGE?

Dogecoin: Rallye auf Allzeithoch?

Ein symmetrisches Dreieck ist ein Fortsetzungsmuster, bei dem sich höhere Tiefs und tiefere Hochs bilden, während das Handelsvolumen abnimmt. Dies signalisiert eine bevorstehende starke Bewegung, meist in Richtung des vorangegangenen Trends. Der Handel erfolgt, sobald der Preis das Dreieck nach oben oder unten verlässt. Stop-Loss wird knapp außerhalb des Dreiecks gesetzt, das Kursziel entspricht der maximalen Höhe des Dreiecks, gemessen vom Ausbruchspunkt. Ein derartiges technisches Setup könnte nun beim Dogecoin auftreten.

Laut Captain Faibik befindet sich Dogecoin (DOGE) nämlich aktuell in einem symmetrischen Dreieck, bereit für eine bullische Bewegung. Der Experte erwartet einen Kursanstieg von rund 55 Prozent, der Dogecoin auf ein neues Allzeithoch führen könnte. Dieses Szenario setzt einen Ausbruch nach oben voraus, begleitet von einem steigenden Handelsvolumen. Trader sollten bei einem bestätigten Ausbruch einsteigen - hier naht sich die Entscheidung.

Krypto-Tipp: Wall Street Pepe explodiert über 2 Mio. $ - das steckt dahinter

Im letzten Quartal 2024 präsentiert sich der Kryptomarkt mit wachsender Dynamik. Wall Street Pepe (WEPE) hebt sich dabei als neuer Meme-Coin hervor, der speziell auf die Bedürfnisse von Krypto-Tradern abzielt. Bereits in den ersten 72 Stunden seines Presales konnte das Projekt über 1,5 Millionen US-Dollar einsammeln - ein Zeichen für das wachsende Interesse an neuen Konzepten in der Community. Heute dürfte der Presale bereits den 2 Millionen US-Dollar Meilenstein übertreffen.

Wall Street Pepe positioniert sich nicht nur als typischer Meme-Coin, sondern als Plattform für Fairness und Zusammenarbeit. Die fiktive Figur "Wepe" symbolisiert Marktkenntnisse und strategisches Handeln. Nutzer erhalten Zugang zu exklusiven Handelssignalen, Alpha-Calls und wöchentlichen Marktanalysen, die auf die Förderung kleiner Anleger abzielen. Damit möchte WEPE eine Alternative zu den von Großinvestoren dominierten Märkten schaffen. WEPE ist also kein einfacher Meme-Coin, sondern eine Art Trading-Community mit Meme-Branding.

Mehr über Wall Street Pepe erfahren

Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist ein innovatives Belohnungssystem. Erfolgreiche Trades werden wöchentlich mit WEPE-Tokens prämiert. Zusätzlich bietet ein flexibles Staking-Programm eine attraktive jährliche Rendite von über 350 Prozent. Diese hohe APY-Rate belohnt frühe Unterstützer und stärkt die langfristige Bindung der Community.

Der WEPE-Token basiert auf einer Gesamtmenge von 200 Milliarden Einheiten. 20 Prozent sind im sogenannten FROG Fund für Presale-Investoren reserviert, während 12 Prozent für Staking-Belohnungen vorgesehen sind. Mit 38 Prozent des Angebots wird ein umfassendes Marketingbudget finanziert, um die Reichweite des Projekts zu erhöhen. Weitere 15 Prozent dienen der Liquiditätsbereitstellung, und die restlichen 15 Prozent fließen in Trading-Rewards.

Mit einer klaren Mission zielt Wall Street Pepe darauf ab, den Kryptohandel zu demokratisieren. Kleine Anleger sollen ermutigt werden, aktiv teilzunehmen und von der Dynamik der Märkte zu profitieren. Dabei kombiniert WEPE den unterhaltsamen Aspekt eines Meme-Coins mit praktischen Vorteilen.

Da der Preis schon heute wieder angehoben werden dürfte, könnte sich eine schnelle Analyse lohnen. Der Kauf von WEPE gelingt einfach über die Website mit einem Token-Swap gegen ETH, USDT oder BNB.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.