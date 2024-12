© Foto: Jochen Tack - picture alliance

Circle hat die Compliance mit Kanadas neuen Regulierungsstandards erreicht und ebnet damit den Weg für eine nachhaltige Entwicklung des Stablecoin-Marktes sowohl in Kanada als auch weltweit.Die Kryptobranche erlebt einen neuen Meilenstein: Circle, der Herausgeber des an den US-Dollar gebundenen Stablecoins USDC, hat als erster Stablecoin die neuen Listing-Anforderungen der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde erfüllt. Diese Regelungen, bekannt als das Value-Referenced Crypto Asset (VCRA)-Regime, treten ab 2025 in Kraft und sind für alle Stablecoins verpflichtend, die auf lizenzierten Plattformen in Kanada gelistet bleiben wollen. Strenge Auflagen erfüllen: Circle setzt Maßstäbe Am 4. …