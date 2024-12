Der Ladeinfrastruktur-Betreiber Zunder hat den bisher größten HPC-Standort in Spanien eröffnet. Er liegt in Oviedo im Norden des Landes und umfasst 36 HPC-Anschlüsse - zwölf mit bis zu 400 kW Leistung und 24 mit bis zu 160 kW. Der Schnellladepark liegt am Einkaufszentrum Parque Principado in Oviedo. Der Standort befindet sich zugleich in der Nähe der Autobahnen A-66 und A-64. Mit dem Ladepark will Zunder nach eigenen Angaben seine Führungsposition ...

