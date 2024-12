Die Cadence Design Systems-Aktie zeigt sich zum Monatsbeginn Dezember 2024 volatil. Der aktuelle Kurs liegt bei 289,18 EUR (Stand: 07. Dezember) und verzeichnet einen marginalen Rückgang von 0,06 Prozent zum Vortag. Mit einer Marktkapitalisierung von 79,8 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen einer der bedeutendsten Akteure im Bereich der elektronischen Designautomatisierung.

Nasdaq Investor Conference in Sicht

Am 10. Dezember 2024 wird Cadence Design Systems an der Nasdaq Investor Conference teilnehmen. Diese Veranstaltung könnte für weitere Impulse sorgen. Im Monatsvergleich verzeichnet die Aktie einen leichten Rückgang von 0,75 Prozent, während die Jahresperformance mit einem Plus von 20,94 Prozent weiterhin positiv ausfällt.

Anzeige

Cadence Design-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cadence Design-Analyse vom 7. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Cadence Design-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cadence Design-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Cadence Design: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...