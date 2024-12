Die Fiserv-Aktie zeigt in den letzten Handelstagen eine dynamische Kursentwicklung. Nach einem Rücksetzer auf 192,60 EUR am 05. Dezember und der Unterschreitung der 38-Tage-Linie konnte sich das Papier bereits am 07. Dezember mit einem Kurs von 196,19 EUR wieder stabilisieren, was einem Tagesplus von 0,40 Prozent entspricht. Besondere Aufmerksamkeit erregt die aktuelle Analystenbewertung von BTIG, die das Kursziel von 215 USD auf 235 USD angehoben hat.

Wichtige Konferenz steht bevor

Am 10. Dezember 2024 wird Fiserv an der Raymond James TMT and Consumer Conference teilnehmen. Mit einer Marktkapitalisierung von 111,6 Milliarden EUR und als führender Anbieter von Finanztechnologie-Lösungen steht das Unternehmen weiterhin im Fokus der Anleger.

Anzeige