Die Alphabet-Aktie verzeichnete am 7. Dezember 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung an der NASDAQ. Der Technologiewert stieg um 1,2 Prozent auf 174,71 USD, was die positive Dynamik der letzten Wochen fortsetzt. Im Monatsvergleich konnte die Aktie bereits einen Zuwachs von 3,19 Prozent verbuchen, während die Marktkapitalisierung des Unternehmens aktuell bei 966,8 Milliarden Euro liegt.

Waymo-Expansion beeinflusst Marktposition

Die Alphabet-Tochter Waymo sorgt derzeit mit der Ausweitung ihres autonomen Taxidienstes für Aufsehen. Diese strategische Expansion unterstreicht Alphabets verstärktes Engagement im Bereich autonomer Mobilität und könnte neue Wachstumsperspektiven eröffnen.

