Essen (ots) -Wenn sich das alte Druckmaschinengleis auf der Kokerei Zollverein in eine 150 Meter lange Eisfläche verwandelt, dann kündigt sich auf dem Welterbe die neue Eisbahn-Saison an. Alle Schlittschuhfans haben bis Sonntag, 5. Januar 2025, die Möglichkeit, entlang der imposanten Koksöfen und Schornsteine über das Eis zu gleiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob fortgeschritten, Neuling oder im Rollstuhl - auf Zollverein können alle ihre Runden drehen. Wo zu Betriebszeiten Temperaturen von über 1.000 Grad Celsius herrschten, entsteht für viereinhalb Wochen ein Winterparadies für Schlittschuhfans - das macht die Zollverein-Eisbahn zur coolsten der Welt.Mit der Eisbahn-Saison kehrt auch die Eisdisco auf das alte Druckmaschinengleis zurück: An zwei Samstagen, 14. Dezember 2024 sowie 4. Januar 2025, leuchten Lichtinstallationen um die Wette und machen damit die Nächte unterm Sternenhimmel zu einem farbenfrohen Highlight. Zudem veranstaltet die Stiftung Zollverein an beiden Abenden eine Foto-Aktion: Schlittschuhfans können sich mit einer großen Schneeflocke auf der Eisbahn oder im benachbarten Winterdorf fotografieren (lassen). Wer will, erscheint zusätzlich auf einer überdimensionalen Leinwand, die auf der Kokerei aufgestellt ist, oder online in einer Bildergalerie.Keine Schlittschuhe, dafür aber Präzision und Teamgeist sind beim Eisstockschießen gefragt: Für den beliebten Wintersport steht in direkter Nähe zur Eisbahn eine eigene Fläche zur Verfügung. Auf maximal acht Bahnen treten Familien, private Gruppen oder Kolleginnen und Kollegen gegeneinander an: Wer den Eisstock am nächsten zur sogenannten "Daube", einer Art großen Puck, bringt, holt den Sieg nach Hause.Veranstaltung: Zollverein-Eisbahn 2024/2025Ort: UNESCO-Welterbe Zollverein, Essen, Kokerei ZollvereinZeit: 04.12.2024-05.01.2025, vor den Ferien (04.12.-20.12.2024) Mo-Fr von 15-20 Uhr, Sa 10-22 Uhr* und So 10-20 Uhr, in den Ferien (21.12.2024-05.01.2025) Mo-Fr und So 10-20 Uhr und Sa 10-22 Uhr*, am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2024) und Neujahr (01.01.2025) 13-20 Uhr, am 24., 25., und 31.12.2024 geschlossen*an den Eisdisco-Samstagen (14.12.2024 und 04.01.2025) endet der Eisbahnbetrieb um 20 UhrVeranstalterin: Stiftung ZollvereinInfos: www.zollverein.de/eisbahnÜber die Stiftung ZollvereinDie Stiftung Zollverein hat den Auftrag, das UNESCO-Welterbes Zollverein in Essen zu bewahren und zu entwickeln und ist Eigentümerin der übertägigen Gebäude und Anlagen. Die "schönste Zeche der Welt" gehört seit 2001 zum UNESCO-Welterbe. Seitdem werden Zeche und Kokerei Zollverein als identitätsstiftendes Denkmal bewahrt und mit musealen Angeboten, Konzerten und Veranstaltungen kulturell bespielt. Mit rund 1,6 Mio. Besuchern jährlich ist Zollverein die größte Touristenattraktion im Ruhrgebiet und mit zahlreichen Unternehmen aus der Kreativ- und Innovationswirtschaft ein wachsender Wirtschaftsstandort. www.zollverein.dePressekontakt:Leitung Kommunikation und MarketingMarkus PließnigTel.: +49 201 24681-120Mobil: +49 173 399 48 72E-Mail: markus.pliessnig@zollverein.deStiftung ZollvereinUNESCO-Welterbe ZollvereinBullmannaue 1145327 EssenOriginal-Content von: Stiftung Zollverein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112586/5925609