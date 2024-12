Allianz verbindet traditionelle Finanzwirtschaft und Blockchain-Innovation für die Einführung digitaler Vermögenswerte

Archax, die erste von der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA regulierte Börse, Broker und Depotbank für digitale Wertpapiere, gab heute eine neue Partnerschaft mit XDC Network bekannt, einer Layer-1-EVM-kompatiblen Blockchain für Unternehmen. Im Rahmen der Partnerschaft werden die beiden Unternehmen die Leistungsfähigkeit einer regulierten Plattform für digitale Vermögenswerte mit innovativen Blockchain-Lösungen kombinieren, um Finanzinstituten einen kostengünstigen und effizienten Zugang zu tokenisierten realen Vermögenswerten (RWAs) zu ermöglichen und so die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte zu erhöhen und die globalen Finanzmärkte zu revolutionieren.

Die Zusammenarbeit ermöglicht den Zugang zu digitalen Vermögenswerten, die auf Archax über die XDC Network-Plattform gelistet sind. Archax ist ein führender Innovator in der Branche und hat kürzlich angekündigt, Geldmarktfonds von mehreren weiteren Blue-Chip-Vermögensverwaltern zu seiner Plattform hinzuzufügen. XDC ist ein Netzwerk, das darauf ausgelegt ist, globale Zahlungen und reale Vermögenswerte zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf Skalierbarkeit, Sicherheit und Interoperabilität liegt.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit XDC Markets, einem führenden Unternehmen im Bereich Blockchain und Tokenisierung, das unsere Vision teilt, die nächste Welle der Token-Ökonomie zu nutzen", sagte Keith O'Callaghan, Leiter der Strukturierungsabteilung bei Archax. "Innovation und Weiterentwicklung digitaler Vermögenswerte stehen seit unserer Gründung im Mittelpunkt. Die zugrunde liegende Blockchain-DLT-Technologie und die Tokenisierung werden die traditionellen Finanzmärkte durch die Schaffung völlig neuer Finanz- und Handelsinstrumente neu gestalten. Als regulierter Akteur sind wir perfekt positioniert, um Produkte, Dienstleistungen und Infrastrukturen in institutioneller Qualität bereitzustellen, die TradFi in die digitale Welt überführen."

Schwung für die Tokenisierung von Vermögenswerten der realen Welt

Laut einem Bericht von Standard Chartered wird der Markt für tokenisierte Vermögenswerte der realen Welt bis 2034 voraussichtlich 30,1 Billionen US-Dollar erreichen. Die Nachfrage nach Lösungen wie tokenisierten Geldmarktfonds steigt, da Fintech-Unternehmen und Firmen im Krypto-Bereich dadurch Zugang zu ertragsbringenden Instrumenten in digitaler Form erhalten, die auch für flexible Werttransfers genutzt werden können.

Das neueste Upgrade des XDC-Netzwerks unterstützt jetzt 2.000 Transaktionen pro Sekunde. "Das XDC-Netzwerk wurde mit Blick auf die Handelsfinanzierung entwickelt", so Angus O'Callaghan, Head of Markets bei XDC Network. "Mit der robusten Leistung und Funktionalität unserer Plattform verfügen wir über das ideale Protokoll für die Tokenisierung von Vermögenswerten in der realen Welt für Institutionen. Im Bereich der digitalen Vermögenswerte möchten diese Institutionen mit regulierten Unternehmen zusammenarbeiten, die sicherstellen können, dass Transaktionen sowohl transparent als auch effizient sind", so O'Callaghan. "Die Partnerschaft mit Archax, einem vertrauenswürdigen Namen in der Branche, erweckt unsere gemeinsame Vision zum Leben."

"Unser Fokus lag schon immer darauf, unseren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten", fuhr O'Callaghan fort. "Mit XDC Network eröffnen wir unseren Kunden den Zugang zu einer Vielzahl potenzieller Partner und Emittenten."

Archax wurde immer wieder als führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte anerkannt. Im Oktober erhielt das Unternehmen den Ripple's Innovation Award für seine Bemühungen, die Kapitalmarktinfrastruktur zu transformieren und die Akzeptanz im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu fördern.

Über Archax

Archax ist die erste digitale Wertpapierbörse, die von der FCA in London reguliert wird. Archax richtet sich an Institutionen und verfügt auch über die FCA-Zulassungen für Brokerage, Verwahrung und Kryptowährungen. Archax wurde von Experten aus traditionellen Kapitalmärkten gegründet und wird von einem erfahrenen Beirat unterstützt. Das Unternehmen bietet eine glaubwürdige Brücke zwischen der Blockchain-Welt und dem bestehenden Investitionsraum. Das Archax-Team ist es gewohnt, in stark regulierten Märkten zu arbeiten, und verfügt über ein tiefes Verständnis der Blockchain-Landschaft und der Tokenisierung sowie über eine Vision, wie diese weiterentwickelt und digitale Vermögenswerte für Institutionen auf transparente Weise zugänglich gemacht werden können. Die Lösungen von Archax basieren auf einer bewährten, belastbaren, skalierbaren und leistungsstarken Infrastruktur, die in den bestehenden institutionellen Handels-Workflow integriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter: https://archax.com/

Über XDC Network

XDC Network ist eine Blockchain, die speziell zur Unterstützung von Handelsfinanzierungen und RWA-Tokenisierung entwickelt wurde. Als hochoptimierte, EVM-kompatible Schicht 1 erzielt XDC Network einen Konsens durch einen delegierten Proof-of-Stake-Mechanismus (dPoS), der eine Transaktionszeit von nur wenigen Sekunden, Gasgebühren nahe Null und eine hohe Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS) ermöglicht. Das XDC-Netzwerk ist sicher, skalierbar und hocheffizient und unterstützt eine Vielzahl neuartiger Blockchain-Anwendungsfälle und bietet eine hochmoderne Infrastruktur für Blockchain-Anwendungen auf Unternehmensebene. Weitere Informationen finden Sie unter https://XinFin.org oder https://XDC.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

