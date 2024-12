Texas Pacific Land Corporation - TPL: Öl, Gas & Wasser - bei dieser Aktie ist alles dabei!

Pullback-Setup mit Hammerkerze im Aufwärtstrend bei Texas Pacific Land Corporation!

Hier spricht vieles für einen Long Trade!

Texas Pacific Land Corporation (TPL) - ISIN US88262P1021

Rückblick: In einem stabilen Aufwärtstrend mit einer Hammerkerze, die punktgenau am 50er-EMA umdrehte, zum Schluss sehen wir ein Mega-Setup für einen Long Trade bei der Texas-Pacific-Land-Aktie. Das Halbjahresplus liegt bei etwas über 117 Prozent.

Texas-Pacific-Land-Aktie: Chart vom 06.12.2024, Kürzel: TPL Kurs: 1338.44 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kaufsignal und Stop Loss platzeiren wir ober und unterhalb der Freitagskerze. Kursziel ist das noch relativ frische Allzeithoch vom 25. November.

Mögliches bärisches Szenario

Bei Kursen unter der Tageskerze vom Freitag wäre das Setup erst einmal kaputt und das Momentum könnte verloren gehen. Wir müssten unsere Einschätzung zu Texas Pacific Land überdenken.

Meinung:

Texas Pacific Land ist ein bedeutender Landbesitzer in West Texas mit 3.600 Quadratkilometern. Die Geschäftsstruktur basiert primär auf zwei Haupteinnahmequellen: Öl- und Gaslizenzen sowie Wasserdienstleistungen. Der Löwenanteil ihrer Einnahmen - etwa 66 Prozent - resultiert aus Lizenzgebühren im Energie-Sektor. Zusätzlich generiert das Unternehmen Einnahmen aus Wasser-Management-Services, die speziell für Fracking-Technologien in Schiefergebieten entwickelt wurden: Wasseraufbereitung, -entsorgung und -recycling. Das Unternehmen lieferte in den vergangen Jahren ordentliche Gewinnzuwächse. Die Chartformation spricht für sich selbst! Aktienkäufe von Horizon Kinetics und die bevorstehende Aufnahme in den S&P 500 sind weitere Argumente für die Bullen.

Marktkapitalisierung: 30.75 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 734.40 Mio. USD

Meine Meinung zu Texas Pacific Land Corporation ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/insider-trading-news/texas-pacific-land-corp-verzeichnet-aktienkaufe-durch-horizon-kinetics-93CH-2804066

Veröffentlichungsdatum: 07.12.2024

Autor: Thomas Canali

