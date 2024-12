Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Der DAX könnte in gut drei Wochen das zweite Jahr in Folge mit einem Plus von rund 20 Prozent beenden. Geht es in diesem Tempo weiter, fiele Ende 2026 die nächste Runde Marke von 30.000 Punkten. Klingt zwar nicht realistisch, aber vor zwölf Monaten hätten wohl auch nur die allerwenigsten einen Cent darauf gewettet, dass wir heute über 20.000 Zählern stehen. Die Rally an der Frankfurter Börse geht unvermindert weiter. Wer geglaubt hatte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...