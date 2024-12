© Foto: Unsplash

Die Investmentbank Macquarie hat 25 asiatische Unternehmen als Top Picks für 2025 ausgewählt. Diese Unternehmen bieten laut der Bank Aufwärtspotenziale zwischen 50 und 85 Prozent.Die Auswahl umfasst Sektoren wie Technologie, Automobil, Verteidigung und Energie. "Diese Unternehmen verfügen über starke Marktpositionen, klare Wachstumstreiber und solide finanzielle Grundlagen", so die Investmentbanker. YTL Power YTL Power International aus Malaysia führt die Liste an. Das Unternehmen betreibt Gas-, Solar- und Kohlekraftwerke sowie Rechenzentren in Südostasien. Macquarie erwartet, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten um 85 Prozent steigt. "Der wachsende Einsatz künstlicher Intelligenz …