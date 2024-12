PEPE steigt auf 10 Milliarden Dollar! Warum Anleger auf Wall Street Pepe ausweichen

Während Bitcoin, Ethereum und andere große Kryptowährungen wie so oft an den Wochenenden eine Pause einlegen, scheint es im Bereich der Meme Coins keine Ruhe zu geben. $PEPE, der drittgrößte Meme Coin der Welt, explodiert erneut und setzt seine Rallye fort, während Wall Street Pepe ($WEPE) als vielversprechender Nachfolger seit seinem Start eine beeindruckende Entwicklung zeigt. Die Frage, die sich immer mehr Anleger stellen lautet, ob $WEPE nun die bessere Wahl als $PEPE ist.

$PEPE steigt um 13 %

Der Bitcoin-Kurs hat die 100.000-Dollar-Marke überschritten und treibt den gesamten Kryptomarkt unaufhörlich an. Auch Meme Coins profitieren von dieser Dynamik und sind längst kein Nischenthema mehr. Mit inzwischen 10 Meme Coins, die jeweils eine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe erreicht haben, wird deutlich, wie groß dieses Segment mittlerweile ist.

$PEPE, der drittgrößte Meme Coin der Welt, hat nach einem Anstieg von 13 % die Marke von 10 Milliarden Dollar erneut überschritten. Damit bleibt der Coin ein Favorit unter Meme Coin Tradern. Allerdings sehen viele Anleger das begrenzte Gewinnpotenzial eines Coins, dessen Marktkapitalisierung bereits so hoch ist. Die Tage, in denen $PEPE seinen Wert um das 100- oder 1.000-fache steigern konnte, gehören inzwischen der Vergangenheit an.

($PEPE Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Zwar hat Dogecoin ($DOGE) schon im Jahr 2021 gezeigt, dass ein Meme Coin auch auf 85 Milliarden Dollar steigen kann, dennoch ist irgendwann auch bei $PEPE Schluss. Zehntausende Prozent Rendite lassen sich hier nicht mehr erzielen, weshalb immer mehr Anleger auf den neuen Wall Street Pepe ($WEPE) ausweichen, der von Anfang an explodiert.

Wall Street Pepe startet durch

Im Gegensatz zu $PEPE steht Wall Street Pepe ($WEPE) noch ganz am Anfang. Erst vor wenigen Tagen gestartet, zeigt der Presale von $WEPE bereits beeindruckende Zahlen. Der Coin hat im Vorverkauf mehr als 2,2 Millionen Dollar eingesammelt und erfreut sich weiterhin einer hohen Nachfrage.

($WEPE Token-Vorverkauf - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Der gestaffelte Preisanstieg während des ICOs belohnt frühe Käufer mit sofortigen Buchgewinnen noch vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen. Das weckt das Interesse zahlreicher Anleger. Sollte $WEPE tatsächlich zu einem der großen Meme Coins aufsteigen, könnten frühe Investoren von extrem hohen Renditen profitieren. Derzeit sieht es zumindest stark danach aus, als würde es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Coin handeln, da der schnelle Anstieg auf 2,2 Millionen Dollar $WEPE schon jetzt zu einem der heißesten Meme Coin ICOs in diesem Jahr macht.

Attraktive Staking-Renditen bei $WEPE

Ein weiteres Highlight von Wall Street Pepe ist die integrierte Staking-Funktion. Anleger können ihre $WEPE-Token staken und dabei eine jährliche Rendite von aktuell 240 % erzielen. Diese hohe Rendite ist besonders für frühe Käufer interessant, da die Belohnungen mit zunehmender Nutzung des Staking Pools sinken können. Der Ansatz kombiniert kurzfristige Anreize durch potenzielle Kurssteigerungen mit der Aussicht auf ein langfristiges passives Einkommen.

($WEPE Staking Dashboard - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Der starke Start von $WEPE hat die Aufmerksamkeit zahlreicher Analysten auf X und YouTube erregt. Viele sehen in Wall Street Pepe das Potenzial, der nächste Milliarden Dollar Meme Coin zu werden. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, wären Renditen im Bereich des 100-fachen oder sogar darüber hinaus möglich.

Wie bei jedem neuen Projekt am Kryptomarkt bleibt auch bei $WEPE ein gewisses Risiko bestehen. Anleger, die bereit sind, früh einzusteigen, könnten jedoch von einem der vielversprechendsten Projekte des Jahres profitieren. Durch die hohe Staking-Rendite wurden bereits über 3 Milliarden $WEPE-Token im Staking Pool gebunden, wodurch die Chance auf eine Kursexplosion nach dem Launch deutlich erhöht wird, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden und erst nach einer Woche wieder freigegeben werden. Die meisten Anleger dürften sich aber ohnehin dazu entscheiden, ihre Token länger zu staken.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.