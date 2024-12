Solana News: Werden XRP-Memecoins nun zur Gefahr für SOL?

Seit Anfang Dezember hat sich der XRPL von Ripple stärker im Memecoin-Sektor etabliert und einige Coins sind bereits in gewissen Kreisen viral gegangen. Während es sich bei Solana noch um den Marktführer handelt, könnte sich dies möglicherweise bald durch den ebenfalls technologisch attraktiven XRPL ändern.

Dieser Frage wollen wir im folgenden Beitrag näher auf den Grund gehen. Dabei gehen wir auf die unterschiedlichen Konditionen für die Nutzer sowie die Etablierung der beiden Blockchains allgemein und in diesem Sektor ein. Lesen Sie jetzt den folgenden Artikel, um nicht möglicherweise einen der profitabelsten Memecoin-Narrative zu verpassen!

Gebühren von XRP und Solana sowie First Ledger und Pump.Fun

Durchschnittliche Gebühren auf XRPL | Quelle: The Block

Laut den Angaben von XRPScan lagen die durchschnittlichen Transaktionsgebühren von Ripple zuletzt bei 0,0025 XRP oder umgerechnet 0,0063 USD. Im Gegensatz dazu werden sie auf Dune für Solana mit 0,000185 SOL angegeben, was 0,0446 USD entspricht. Somit ist die Gebühr auf dem XRPL sogar 85,83 % günstiger als auf der Solana-Blockchain.

Jetzt in XRP-Coin investieren!

Durchschnittliche Gebühren auf Solana | Dune

Deshalb könnte sich Ripple etwas leichter bei preisbewussten Nutzern und Entwicklern etablieren, wobei der Unterschied auch nicht so groß ist. Bei Vieltradern und vergleichbaren Handelsrobotern können die häufigen Transaktionen dennoch ins Gewicht fallen.

Ebenso verlangen die beiden Memecoin-Launchpads eine Gebühr für ihren Dienst. Bei First Ledger von XRP liegt diese bei 1 %, welche zu 20 % für das Referral-Programm, 25 % für das Team, 10 % für die Infrastruktur und Skalierung sowie 45 % für TBA vorgesehen ist.

Auf Pump.Fun wurden die Gebühren für die Erstellung von neuen Memecoins abgeschafft, wobei nicht einmal die von Solana übernommen werden müssen. Stattdessen wird sie auf den ersten Käufer des Coins übertragen. Außerdem erhalten die Entwickler eine Belohnung in Höhe von 0,5 SOL, sofern dieser die Bonding-Kurve und somit eine DEX-Listung erreicht.

Für alle weiteren Handel auf der Memecoin-Plattform von Pump.Fun wird hingegen ebenfalls eine Gebühr in Höhe von 1 % verlangt. Ein Anteil von 1 % fließt an die neuen Inhaber, welche kürzlich einen Unternehmensanteil von Pump erworben haben. Allerdings zählen dazu nur ausgewählte Wohlhabende, da ein Mindestinvestment von 1 Mio. USD notwendig war.

Zudem hat sich das Team aufgrund der hohen täglichen Gebühreneinnahmen von zuletzt rund 2 bis 14 Mio. USD nur dazu entschieden, dass sie einen kleinen Anteil verkaufen. Im Gegensatz dazu wurde das fortschrittlichere Memecoin-Ökosystem von Pepe Unchained kürzlich zum im Presale angeboten, welcher sich mit 73,77 Mio. USD zum erfolgreichsten in der Geschichte entwickelt hat.

Jetzt in Solana investieren!

Geschwindigkeit von XRPL und Solana im Vergleich

Die Latenz und somit die Zeit von der Initiierung der Zahlung bis zur tatsächlichen Ausführung der Transaktion benötigt auf dem XRPL drei bis fünf Sekunden. Deswegen ist die Blockchain weniger gut für den Kurzfrequenzhandel und für Scalper geeignet, welche auf eine schnelle Exekution der Transaktionen angewiesen sind. Dennoch ist es auch nicht langsam.

Im Gegensatz dazu liegt die Latenz der Solana-Blockchain lediglich bei 400 ms, was somit zehnmal schneller als der XRPL ist. Daher kann die Chain in dieser Hinsicht eine deutlich bessere Nutzererfahrung bieten.

Jetzt Solana zum niedrigsten Kurs kaufen!

Etablierung von XRPL im Vergleich zu Solana

Seitdem die Memecoins sich auf dem XRPL Anfang Dezember etwas stärker zu etablieren begannen, hat sich dies, wie zu erwarten war, auch in den On-Chain-Daten positiv bemerkbar gemacht.

Aktive Wallets auf XRPL | Quelle: XRPScan

Während es noch am 28. November, nach dem allgemein höheren Interesse an Kryptowährungen, bereits mit 19.785 aktiven Accounts etwas mehr waren, konnte die Anzahl bis zum 2. Dezember sogar auf 105.956 Wallets gesteigert werden. Dies entspricht einem Anstieg von 436 %.

Allerdings hat dieser Boom nicht lange angehalten. Denn in den Folgetagen ist diese schnell wieder auf 40.021 Nutzer gefallen. Zwar kann sich die Anzahl noch auf einem deutlich höheren Niveau halten, jedoch deutet der Trend derzeit eher gen Süden.

Transaktionsanzahl auf XRPL | Quelle: XRPScan

Ähnlich, aber in etwas abgeschwächter Form, hat sich die Anzahl der Transaktionen auf dem XRPL entwickelt. Am 28. November lag diese nur bei 830.779 und wurde bis zum 2. Dezember auf 2.115.104 um 155 % gesteigert. Mittlerweile ist sie aber schon wieder auf 826.077 um 61 % gefallen.

Im Unterschied dazu verzeichnete die Solana-Blockchain am gestrigen Tage 6,4 Mio. Wallets, was 160-mal so viel wie auf dem XRPL sind. Zudem konnte die Chain diese über die letzte Zeit kontinuierlich steigern, was auf eine zunehmende Adoption hinweist, wenn auch ein Teil der neuen Wallets auf Betrüger zurückzuführen ist.

Jetzt Korrektur nutzen und $SOL-Coins kaufen!

Wallets und Transaktionen auf Solana und anderen Blockchains | Quelle: Artemis

Ebenso führt Solana mit Hinblick auf die Anzahl der täglichen Transaktionen. So waren es am gestrigen Tage 52,2 Mio., was 63-mal mehr als von Ripple sind. Dennoch ist zuletzt vorwiegend der XRP-Coin am stärksten gestiegen, während Solana bestenfalls seitwärts gelaufen ist.

Denn einige hoffen, dass Ripple das SWIFT-Zahlungsnetzwerks ersetzen könnte. Aber auch die hohe Adoption der Banken sowie die Positionierung im Bereich der Stablecoins und CBDCs zählen mit zu den Gründen.

Leider gibt es bisher noch keine Daten über die Adoption von First Ledger. Auf der führenden Memecoin-Launchplattform von Solana, Pump.Fun, wurden allein gestern 37.385 neue Memecoins gestartet und 2,6 Mio. USD an Gebühren eingenommen.

Insgesamt waren es in diesem Jahr 4,38 Mio. neue Memetoken und 291,61 Mio. USD an Gebühren. Zudem hat Solana mit einem Anteil von 90,41 % die Führung bei der Anzahl der neu gestarteten Coins übernommen, wobei der XRPL aufgrund der geringen Etablierung bisher nicht einmal dazugezählt wird. Ein Großteil dieser ist auf die Memecoins zurückzuführen.

Jetzt Solana beim Testsieger kaufen!

Anteil der Coin-Launches pro Blockchain | Quelle: The Block

Mit Crypto All-Stars und Wall Street Pepe die Memecoin-Rendite steigern

Während sich viele Anleger auf die nutzlosen und sinnlosen Memecoins konzentrieren, entstehen auch immer wieder attraktivere Angebote. Eines von ihnen ist Crypto All-Stars, welches für die Memecoin-Inhaber mithilfe der MemeVault-Technologien neue passive Einkommen ermöglicht.

Auf diese Weise können nicht nur über Kursanstiege, sondern ebenso ein passives Einkommen Gewinne erwirtschaftet werden. Diese haben zudem den positiven Nebeneffekt, dass sie das Risiko reduzieren und die Chance vergrößern. Aufgrund des attraktiven Angebots und der Integration einiger der größten Memetoken-Communitys ist es schnell viral gegangen.

Derzeit werden die $STARS-Coins für bis zu dreimal höhere Renditen über das Loyalitätsprogramm im Vorverkaufsangebot für 0,0016782 USD angeboten. Allerdings hat dieser schon 10 Mio. USD erzielt und ist in spätestens 13 Tagen ausverkauft, sofern die Wale nicht früher ihre Chance nutzen.

Wer hingegen nach Alpha-Signalen und einer Gruppe mit professionellen Degens sucht, für den bietet der neue Wall Street Pepe eine interessante Möglichkeit. Denn dieser möchte mit den Kleinanlegern endlich die Tools und Hilfsmittel teilen, welche vorher nur den Walen vorenthalten waren, damit sie eine fairere Chance erhalten.

Ebenso handelt es sich um eine Krypto-Trading-Community mit Fokussierung auf Memecoins, wobei auch andere Handelsideen geteilt werden können. Die besten von ihnen erhalten Belohnung in dem eigenen $WEPE-Coin. Dabei werden verschiedene Strategien, Handelssignale, Analysen und mehr geboten.

Jetzt besonders vielseitige Wallet entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.