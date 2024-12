Die Aktie des Edelmetall-Lizenzunternehmens Royal Gold verzeichnete am 7. Dezember einen leichten Rückgang von 0,18 Prozent auf 136,30 Euro. Die Marktkapitalisierung des in Denver ansässigen Unternehmens beläuft sich aktuell auf 9,0 Milliarden Euro. Im Monatsverlauf musste das Papier einen Wertverlust von 1,52 Prozent hinnehmen, während die Jahresperformance mit einem Plus von 22,85 Prozent weiterhin positiv ausfällt.

Unternehmensaktivitäten und Ausblick

Royal Gold, das Nutzungsrechte an 190 Liegenschaften auf sechs Kontinenten hält, plant für den 18. Dezember 2024 eine Non-Deal Roadshow mit Renmark Financial Communications Inc. Die nächste vierteljährliche Dividendenzahlung in Höhe von 0,40 USD ist für Januar 2025 vorgesehen.

