Die Fairfax Financial HoldingsPref I verzeichnete am 6. Dezember einen leichten Kursrückgang von 0,4 Prozent auf 22,52 CAD. Trotz des jüngsten Rückgangs zeigt die Aktie eine bemerkenswerte Entwicklung im Jahresverlauf mit einem Plus von 42,5 Prozent. Das Unternehmen, das sich auf Sach- und Unfallversicherungen spezialisiert hat, schüttet im laufenden Jahr 2024 eine Dividende von 15,00 USD aus.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 156,8 Millionen Euro und 10,4 Millionen ausstehenden Aktien liegt der Titel derzeit knapp 0,53 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Die monatliche Performance zeigt sich mit einem Zuwachs von 0,85 Prozent moderat positiv.

