Die First Quantum Minerals verzeichnete am 7. Dezember einen beachtlichen Kursrückgang von 2,51 Prozent auf 14,37 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 13,64 EUR zeigt sich dennoch eine positive monatliche Entwicklung von 5,71 Prozent. Das Bergbauunternehmen, das zu den führenden Kupferproduzenten weltweit gehört, weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 11,4 Milliarden Euro auf.

Aktuelle Entwicklungen im Überblick

Mit einer Gesamtzahl von 834,2 Millionen Aktien positioniert sich das Unternehmen weiterhin deutlich über seinem 52-Wochen-Tief, liegt aber noch 5,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Konzern, der sich auf die Exploration und Entwicklung von Kupferminen spezialisiert hat, setzt seine globale Expansionsstrategie fort.

