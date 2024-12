Die Blackstone Mortgage Trust verzeichnet zum Jahresende 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung im Dividendenbereich. Der Immobilienfinanzierer hat seine vierteljährliche Ausschüttung im dritten Quartal 2024 auf 0,47 USD reduziert, nachdem in den ersten beiden Quartalen noch jeweils 0,62 USD gezahlt wurden. Diese Anpassung erfolgt in einem herausfordernden Marktumfeld, in dem die Aktie aktuell bei 17,82 EUR notiert und innerhalb des letzten Monats einen Rückgang von 1,87 Prozent verzeichnete.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 3,1 Milliarden EUR bleibt Blackstone Mortgage Trust ein bedeutender Akteur im Segment der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Die Aktie bewegt sich derzeit 16,64 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, liegt aber weiterhin 20,09 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

