Die Aktie des US-amerikanischen Luftfahrtunternehmens Southwest Airlines zeigt sich zum Jahresende in robuster Verfassung. Der Kurs kletterte am 7. Dezember auf 32,46 EUR, was einem Anstieg von 0,31 Prozent entspricht. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die ein Plus von 6,01 Prozent aufweist. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,4 Milliarden EUR behauptet sich Southwest Airlines weiterhin als einer der führenden amerikanischen Luftfahrtkonzerne.

Bevorstehende Aktionärsversammlung

Am 10. Dezember 2024 findet eine außerordentliche Aktionärsversammlung statt. Die Anteilseigner können sich zudem über die Kontinuität der Dividendenpolitik freuen - im laufenden Jahr wurden bereits drei Quartalsdividenden von jeweils 0,18 USD ausgezahlt. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,75 präsentiert sich die Aktie in einer interessanten Bewertungsposition.

