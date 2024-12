Baierbrunn (ots) -Barbara Wussow kam über einen Umweg zur Schauspielerei. Weil sie als Kind sehr schüchtern war, und ihre Eltern aufgrund der unsicheren Aussichten außerdem strikt gegen den Beruf waren, studierte sie zunächst Bühnenbild und Kostüm. Nach ihrem Diplom arbeitete sie bei einem Bühnenbildner und stattete Stücke am Max Reinhardt Seminar in Wien aus. Als sie dort auf der Bühne Gleichaltrige sah, wusste sie: "Das wollte ich auch! Nachdem ich einer Lehrerin heimlich vorsprechen durfte, sagte sie: 'Du gehörst auf die Bühne!'", erzählt sie im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".An der Seite ihres Vaters in "Die Schwarzwaldklinik"Die Tochter des Schauspielerpaares Klausjürgen Wussow und Ida Krottendorf erinnert sich noch genau an die Reaktion ihrer Eltern damals. "Mein Vater war stinksauer, meine Mutter heulte", schildert sie. Doch dann nahm alles seinen Lauf: Über einen Bekannten wurde der Produzent Wolfgang Rademann auf sie aufmerksam, der gerade ihren Vater für "Die Schwarzwaldklinik" engagierte. Dass Klausjürgen Wussow eine Tochter hat, die auch spielt, fand er spannend - und so fing Wussow 1989 in der ZDF-Serie als Lernschwester Elke an. Er folgten viele weitere Serien und Filme.Heute spielt Wussow die Hoteldirektorin Hanna Liebhold auf dem"Traumschiff"."Ich bin sehr glücklich über diese Rolle, dankbar und demütig. Das Filmteam kenne ich zu einem großen Teil noch von der 'Schwarzwaldklinik', also seit 40 Jahren. Das tut gut, mit so einer 'Familie' zu drehen", gesteht sie im Gespräch mit dem "Senioren Ratgeber". Privat ist die Schauspielerin, die 1961 in München geboren wurde, verheiratet und hat zwei Kinder.Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgeber" sowie online auf www.a-u.de.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 12/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5925763