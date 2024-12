DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: KI-Aktien im Fokus: Lob für Microsoft, Crowdstrike lässt IT-Panne vergessen, BrandPilot startet durch

Frankfurt (pta/08.12.2024/09:30) - Wenn es um Künstliche Intelligenz (KI) geht, stehen vor allem Unternehmen im Fokus, die KI-Infrastruktur wie Hardware, Halbleiter, Software und Serviceanwendungen anbieten. Dazu gehören insbesondere Technologiekonzerne wie Nvidia oder Alphabet, Apple oder Microsoft. Das Spektrum möglicher Anwendungsbereiche von KI ist jedoch weitaus größer. Zwei Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf KI basiert, sind der Cybersicherheitsanbieter Crowdstrike und die Adtech-Plattform BrandPilot.

Microsoft: KI-Dienste beflügeln Cloud-Geschäft

Intelligente Cloud-Performance ist nach Ansicht der Rating- und Research-Agentur Morningstar die wichtigste Säule des Investment Case bei Microsoft. Die Cloud-Plattform Azure bleibe der Haupttreiber und sei im Juli-September-Quartal währungsbereinigt um 34 Prozent gewachsen. Dabei hätten die KI-Dienste zu 12 Prozentpunkten zum Wachstum von Azure beigegetragen. Morningstar sieht sich daher in der zentralen KI-Thesen bestätigt, dass die Vorteile der generativen KI überproportional großen Public-Cloud-Anbietern wie Microsoft zugutekommen (Analyse vom 1. November 2024). Zudem weist Morningstar darauf hin, dass Microsoft angekündigt habe, im laufenden Quartal einen Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar mit KI-Diensten zu erzielen. Damit sei es das Produkt, das diesen Meilenstein am schnellsten erreichen werde. Das durchschnittliche Kursziel für die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) liegt laut einer Auswertung der Nasdaq vom 4. Dezember 2024, die auf 40 Experteneinschätzungen beruht, bei 497 US-Dollar. Damit hätte die Aktie ausgehend vom aktuellen Kurs rund 14 Prozent Luft nach oben (Stand: 4. Dezember 2024).

Crowdstrike: Cyber-Boom lässt weltweite IT-Panne vergessen

Crowdstrike Holdings (ISIN: US22788C1053) ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, dessen Kernkompetenz in der Bereitstellung von Cloud-basierten Sicherheitslösungen liegt. Die Flaggschiff-Plattform Falcon nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um verdächtiges Verhalten auf Endgeräten zu erkennen und Bedrohungen in Echtzeit zu stoppen. Falcon ist in der Lage, riesige Mengen an Sicherheits- und Unternehmensdaten zu nutzen, um über einen einzigen Agenten hochmodulare Lösungen bereitzustellen. Negative Schlagzeilen machte das in Austin, Texas, ansässige Unternehmen im Juli 2024 mit einem fehlerhaften Update seiner Programme, wodurch zwischenzeitlich rund 8,5 Millionen Computer lahmgelegt wurden. Dennoch fielen die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2024 sehr gut aus. Die DZ Bank zeigt sich in einer aktuellen Studie vom 27. November 2024 besonders beeindruckt von der Steigerung der wiederkehrenden Umsätze (ARR) um 32 Prozent auf einen Rekordwert von 4,02 Milliarden US-Dollar. Damit habe sich das Geschäftsmodell trotz der IT-Panne als sehr robust erwiesen. Die DZ Bank ist weiterhin von den langfristigen Wachstumsperspektiven der Falcon-Plattform überzeugt und bestätigt das Anlageurteil "Kaufen". Der faire Wert für die Aktie wurde von 335 auf 400 US-Dollar angehoben.

BrandPilot: KI-Power für mehr Werbeeffizienz

BrandPilot ist ein junges, innovatives Unternehmen, das KI-gesteuerte Werbetechnologie entwickelt und vermarktet. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist die Anwendung Spectrum IQ. Dabei handelt es sich um ein leistungsstarkes Influencer-Such- und Kampagnenmanagement-Tool, das Werbetreibenden dabei hilft, die richtigen Influencer für ihre Kampagnen zu finden. "Das Marktpotenzial und die Wachstumsaussichten für Influencer Marketing sind enorm", sagt Brandon Mina, CEO von BrandPilot. Er verweist auf eine Auswertung des Datenanbieters Statista, wonach die Werbeausgaben im weltweiten Markt für Influencer Advertising zwischen 2024 und 2029 um durchschnittlich 9,9 Prozent pro Jahr auf ein Volumen von 56,3 Milliarden US-Dollar steigen werden. "Vielen Kreativen, Markenfirmen und Agenturen fällt es schwer, mit den Anforderungen des Social Media Marketings Schritt zu halten", sagt Mina. BrandPilot hat innovative KI-Lösungen entwickelt, die die Erstellung von Inhalten, Workflows und die Planung optimieren und die Effizienz von Kampagnen in sozialen Kanälen steigern. BrandPilot ist vor allem in stark regulierten Märkten wie der Finanz- und Pharmaindustrie aktiv, wo strenge Vorschriften das Marketing oft erschweren. Hier ist eine besonders präzise Zielgruppenansprache über Influencer gefragt. BrandPilot wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Das Unternehmen betreut Kunden in den USA, Kanada, Australien, Israel und China. Um seine ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen, ist BrandPilot an die Börse gegangen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange (CSE) sowie der OTCQB in den USA gelistet und kann unter der ISIN CA1053241073 auch an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an weiteren deutschen Börsen und Plattformen gehandelt werden.

