Die Aktie des Schweizer Biotechnologie-Unternehmens Kuros Biosciences verzeichnete am vergangenen Handelstag spürbare Einbußen. Der Titel rutschte im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 19,60 CHF ab. Im Tagesverlauf markierte die Aktie ihren Tiefststand bei 19,22 CHF. Die negative Kursentwicklung fügt sich in den jüngsten Monatstrend ein, der einen Rückgang von 11,32 Prozent aufweist.

Aktuelle Marktbewertung

Mit einer Marktkapitalisierung von 778,0 Millionen Euro bleibt Kuros Biosciences ein bedeutender Akteur im Biotechnologie-Sektor. Der aktuelle Aktienkurs von 21,15 Euro spiegelt trotz der jüngsten Verluste eine beachtliche Jahresentwicklung wider, die ein Plus von 235,71 Prozent aufweist.

