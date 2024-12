Pepe & Dogwifhat explodieren wieder: Kann WEPE in 2025 folgen?

Mit einem kräftigen Kursplus konnte Pepe am gestrigen Abend bereits ein neues Allzeithoch erreichen, womit sich die Wochengewinne auf rund 17,5 Prozent belaufen. PEPE wird damit erstmals mit mehr als 10 Milliarden US-Dollar bewertet und gehört zu den besten Top 100 Coins am vergangenen Handelstag. Denn keine andere Kryptowährung konnte in diesem Umfang zulegen. Auf Platz folgt Kaspa mit nur 6 Prozent Kursrendite in 24 Stunden. PEPE baut Momentum auf und zeigt erneut die klare Präferenz für Meme-Coins im Kryptomarkt.

Derweil gehört auch Dogwifhat zu den besten Top 100 Coins und kann auf Wochensicht sogar noch stärker zulegen. Hier gibt es rund 19 Prozent Performance, womit sich WIF wieder in der Top 50 etabliert. Die Bewertung liegt bei 3,7 Milliarden US-Dollar. Knapp vor Bonk ist WIF weiterhin der wertvollsten Meme-Coin auf der Layer-1-Blockchain Solana.

Pepe und Dogwifhat explodieren also wieder - doch Anleger suchen auch nach neuen Meme-Coins und kleineren Projekten, die eine größere Upside bieten. Ein heißer Kandidat hierfür ist WEPE.

Wall Street Pepe explodiert über 2,5 Mio. $: Trading meets Meme-Coin

Der Krypto-Markt zeigt sich zum Jahresende 2024 äußerst dynamisch. Ein Meme-Coin namens Wall Street Pepe (WEPE) zieht derzeit besondere Aufmerksamkeit auf sich. Denn in weniger als einer Woche wurden bereits Millionenbeträge in den Meme-Coin investiert, der das Frosch-Branding mit einem klaren Nutzen verbindet. Dieses innovative Projekt richtet sich an Krypto-Trader und hebt sich durch seine klaren Ziele und Community-Features von anderen Meme-Coins ab. Bereits im Presale verzeichnete WEPE eindrucksvolle Ergebnisse, indem es innerhalb der ersten fünf Tage mehr als 2,5 Millionen US-Dollar einsammeln konnte. Dies deutet auf eine hohe anfängliche Nachfrage hin, die durch eine aktive und wachsende Community gestützt wird.

Mehr über Wall Street Pepe erfahren

Die Gemeinschaft rund um Wall Street Pepe bietet ihren Mitgliedern exklusive Vorteile. Trader können an einem Netzwerk teilnehmen, das auf den Austausch von Handelsstrategien, Marktanalysen und Fundamentaldaten fokussiert ist. Aktive Teilnehmer werden für ihre Beiträge in Form von WEPE Tokens belohnt. Dieser Ansatz fördert nicht nur das Engagement, sondern auch die Entwicklung einer wissensstarken Community.

Wall Street Pepe verfolgt ein ambitioniertes Ziel: So möchte der Meme-Coin privaten Anlegern die Möglichkeit geben, auf Augenhöhe mit institutionellen Investoren und Großanlegern zu agieren. Die Plattform bietet ihren Nutzern Zugang zu wertvollen Marktinformationen, Alpha-Calls und präzisen Handelssignalen. Dadurch wird eine Grundlage für fundierte Handelsentscheidungen geschaffen. Die fiktive Figur "Wepe" steht symbolisch für Transparenz und Fachwissen, was das Vertrauen in die Marke stärkt.

Ein weiterer Vorteil des Tokens für Investoren liegt im durchdachten Staking-Programm. Mit einer anfänglichen Rendite von über 200 Prozent APY schafft WEPE starke Anreize für langfristiges Halten der Token. Diese attraktive Verzinsung richtet sich insbesondere an frühe Investoren, da die Renditen mit wachsender Nutzung des Staking-Pools sinken können. Die Tokenomics sind darauf ausgelegt, das Wachstum des Projekts zu fördern: 20 Prozent des Gesamtangebots von 200 Milliarden Token sind für den Presale reserviert, während 12 Prozent für Staking-Belohnungen vorgesehen sind. Zusätzlich fließen 38 Prozent in Marketingaktivitäten, um die Bekanntheit zu steigern.

Ergänzt wird das Angebot durch eine unkomplizierte Kaufmöglichkeit: Interessenten können WEPE mit ETH, USDT oder Kreditkarte erwerben. Dies erleichtert den Einstieg für neue Anleger.

Wall Street Pepe kombiniert innovative Tokenomics, hohe Community-Beteiligung und attraktive Renditen - da der Preis im Presale schon morgen wieder steigt, scheint für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten. Anleger können hier die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann die Token gegeneinander tauschen.

Mehr über Wall Street Pepe erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.