Datenbedarf braucht Energie, die Atomkraft steht im Fokus Das neueste Technologieunternehmen, das auf die Kernenergie als Energiequelle zurückgreifen will, ist Meta. Betreiber von Rechenzentren, so wie Facebook-Eigentümer Meta brauchen sichere Stromquellen, die rund um die Uhr verfügbar sind. Meta holt nun Angebote für bis zu vier Gigawatt Kernenergiekapazität in den USA bis Anfang der 2030er Jahre ein. Zu Meta gehören Facebook, WhatsApp und Instagram. Diese öffentliche Ausschreibung ...

