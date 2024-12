Wochenausblick - Konjunkturzahlen und Quartalsergebnisse

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns erneut eine Menge spannender Konjunkturzahlen. Quartalszahlen gibt es von mehreren großen Unternehmen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt ruhig aber nicht langweilig. Während die meisten Menschen hierzulande noch schlafen, wird in Japan bereits das Bruttoinlandsprodukt für das vergangene Quartal veröffentlicht. Kurz darauf meldet das National Bureau of Statistics of China sowohl den Verbraucherpreisindex als auch den Erzeugerpreisindex für den chinesischen Raum. Ein ganzes Stück weiter westlich wird anschließend das Sentix Investorenvertrauen für die Eurozone bekanntgegeben. Doch neben der konjunkturellen Seite ist auch die Unternehmensseite sehr spannend, so melden sowohl die Oracle Corporation als auch MongoDB Inc. Ihre Quartalszahlen.















Dienstag:



Der Dienstag beginnt mit der Veröffentlichung der Handelsbilanz von China ebenfalls sehr früh. Etwas später am Tag publiziert das statistische Bundesamt Deutschlands den Verbraucherpreisindex für den deutschen Wirtschaftsraum. Aber auch auf der anderen Seite des Atlantiks wird es interessant, so gibt das US Bureau of Labor Statistics die Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft und die Lohnstückkosten für die USA bekannt. Seitens der Quartalszahlen hat der Dienstag etwas weniger zu bieten, jedoch erlauben uns die Metro AG und Uranium Energy Corp. einen Blick in ihre Bücher zu werfen.











Mittwoch:



Der Mittwoch ist entgegen der sonstigen Tendenz diese Woche nicht das Highlight, vielmehr passt er sich den anderen Tagen an. Auf der konjunkturellen Seite ist einmal mehr die USA als größte Volkswirtschaft der Welt hervorzuheben, da sowohl der Verbraucherpreisindex als auch der Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie veröffentlicht werden. Aber auch im nördlichen Nachbarland der USA wird es spannend, wenn die Bank of Canada ihren Zinsentscheid bekannt gibt. Quartalszahlenmeldungen kommen mit Lennar Corp., einem US-amerikanischen Bauunternehmen für Eigenheime, und Adobe Inc. hauptsächlich aus den USA. Allerdings publiziert auch ein deutsches Unternehmen seine Quartalszahlen, die Rede ist von der Carl-Zeiss Meditec AG.















Donnerstag:



Am Donnerstag ist vor allem die Veröffentlichung des EZB-Zinsentscheids sowie der Begleittext zur Geldpolitik von großem Interesse. Anschließend werden in den USA der Erzeugerpreisindex, der Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel und die Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung bekannt gegeben. Die Unternehmen Broadcom Inc., Costco Wholesale Corporation, Ciena Corporation und SCHOTT PHARMA AG & CO. KGAA melden ihre Ergebnisse für das vergangene Quartal über den Tag verteilt.















Freitag:



Zum Wochenende bleibt es im Hinblick auf die Konjunkturzahlen spannend. Für Großbritannien wird das Gfk Verbrauchervertrauen, die Inflationserwartung der Verbraucher und das Bruttoinlandsprodukt bekannt gegeben. Die EU gibt im Anschluss Auskunft über die Industrieproduktion. Auf der Unternehmensseite bleiben interessante Meldungen leider aus.







