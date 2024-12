Mega bullish: Dieses Signal könnte den Superzyklus einläuten

Tether hat innerhalb eines Monats unglaubliche 19 Milliarden US-Dollar an USDT neu gemintet. Mit diesem Schritt zeigt sich der größte Stablecoin optimistisch, dass immer mehr Kapital in die Kryptomärkte fließen wird und damit auch der Bedarf an Stablecoins als "Zwischenwährung" weiter steigen dürfte. Einerseits sorgt das zusätzliche Kapital für mehr Liquidität, andererseits wachsen die Bedenken hinsichtlich Transparenz und potenzieller Risiken.

Tether Marktkapitalisierung steigt extrem schnell, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/tether/

19 Milliarden USDT: Ein Rekordmonat für Tether

Allein in der ersten Dezemberwoche prägte Tether vier Milliarden USDT, darunter zwei Milliarden am 6. Dezember. Diese Zahlungen liefen größtenteils über die Ethereum- und Tron-Blockchains und zeigen Tethers zentrale Rolle bei der Bereitstellung von Liquidität. Ziel solcher Mints ist es, Handelstransaktionen zu erleichtern, Preisstabilität zu fördern und Spreads zu verringern - besonders bei hohen Handelsvolumina wie aktuell bei Bitcoin, der sich bei rund 99.000 US-Dollar bewegt.

Mit der Erhöhung der Marktkapitalisierung hat sich die Währung auch wieder im Ranking nach oben verbessert, nun ist der Token wieder die viertgrößte Kryptowährung nach Bitcoin, Ethereum und XRP.

Während die Bereitstellung von USDT theoretisch Stabilität schaffen kann, argumentieren Kritiker, dass eine Überversorgung den gegenteiligen Effekt haben könnte. Mit dem rasanten Tempo, in dem USDT in den Markt fließt, steigen die Spekulationen darüber, ob diese Liquidität gut verteilt oder gar übertrieben sein könnte.

Transparenz bleibt ein kritischer Punkt

Tethers Transparenz ist seit Jahren ein viel diskutiertes Thema am Markt. Viele in der Krypto-Community fordern stärkere Sicherheiten, insbesondere in Form von US-Staatsanleihen, um Vertrauen in die Reservepolitik zu schaffen. Paolo Ardoino, CTO von Tether, betonte wiederholt, dass Tether an regulatorischen Rahmenbedingungen arbeitet, um Risiken zu minimieren.

Just to correct the statement: we're still discussing with the regulator about our concerns that I expressed in our interview, that would pose severe risks to stablecoins regulated in EU.



Uninsured cash deposits are not a good idea.



We should learn from what happened with… - Paolo Ardoino (@paoloardoino) April 11, 2024

Doch der jüngste Minting-Wahn wirft neue Fragen auf, ob die Reserven tatsächlich ausreichen, um das aktuelle Tempo zu rechtfertigen.

Langfristige Auswirkungen auf die Märkte

Die enorme Menge an neuem USDT verändert die Dynamik in den Märkten. Während die Ethereum-Blockchain von der erhöhten Nachfrage nach USDT profitiert, könnten kleinere Blockchains durch die Umverteilung von Liquidität an Relevanz verlieren. Außerdem besteht die Gefahr, dass erhöhte Transaktionskosten auf Ethereum durch Netzwerküberlastung Händler abschrecken.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Tether ein zentraler Akteur in der Krypto-Branche. Mit 85 Prozent Anteil an den täglichen Handelsaktivitäten von Stablecoins bleibt USDT der Schlüssel zur Marktliquidität. Die aktuellen Entwicklungen könnten der Auftakt für einen neuen Superzyklus sein - vorausgesetzt, Tether gelingt es, Transparenz und Vertrauen in gleichem Maße zu fördern wie Liquidität.

Memecoins wieder im Aufwind

Während in den vergangenen Wochen vor allem Blockchain- und technologische Kryptowährungen besonders stark zulegen konnten, sind es nun wieder die Memecoins, die gute Steigerungsraten zeigen. So hat etwa Pepe in den letzten 24 Stunden um 12 Prozent zugelegt, aber auch kleinere Währungen wie Bobo konnten mit einem Plus von 23 Prozent überzeugen. Im Wochenvergleich hat Dogecoin 6 Prozent zugelegt, Shiba Inu 5,8 Prozent und WIF sogar 16 Prozent.

Besonders auffallend sind jedoch auch Vorverkaufstoken wie etwa $PEPU oder $WEPE. Während Pepe Unchained ($PEPU) mit einer unglaublichen Summe von 73,775 Millionen US-Dollar seinen Presale erfolgreich ausverkauft hat, startet der nächste Frosch-Coin Wall Street Pepe ($WEPE) gerade durch und zeigt Potenzial, ein ähnlich starkes Ergebnis zu erzielen.

Hier zur WEPE Website und mehr erfahren.

Frosch Coins am Vormarsch

Nach einem furiosen Start hat der WEPE Coin in den ersten Tagen seines Presales bereits über 425.000 US-Dollar eingesammelt. Das mag auf den ersten Blick nach einer überschaubaren Summe klingen, aber wenn man bedenkt, dass Pepe Unchained als Frosch Meme kürzlich mit unglaublichen 73,775 Millionen US-Dollar seinen Presale abgeschlossen hat, zeigt sich, welches Potenzial in solchen Projekten steckt. Und $PEPU ist damals deutlich schwächer gestartet.

Wall Street Pepe ($WEPE) geht einen spannenden Weg, um den Einfluss der großen Wale einzudämmen. Mit exklusiven Handelssignalen und einer starken Community will der Coin kleineren Anlegern helfen, sich besser im Markt zu positionieren. Die Idee ist, Wissen und Strategien zu teilen und damit Marktmanipulationen durch Großinvestoren den Kampf anzusagen. Ein innovativer Ansatz, der das Potenzial hat, den Kryptomarkt ein Stück fairer zu machen.

Schon jetzt strömen Anleger in Scharen, um sich frühe und vor allem günstige Anteile an den Token zu sichern - in der Hoffnung, dass der Coin eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie Pepe oder Pepe Unchained schreiben könnte. Innerhalb weniger Tage sind schon über 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt worden. Angesichts des aktuellen Booms bei Memecoins scheint der Zeitpunkt perfekt, um den nächsten großen Frosch-Coin ins Portfolio zu holen.

Wenn Wall Street Pepe weiter so durchstartet, könnte der Coin nicht nur ein weiterer Hype sein, sondern sich als langfristiger Spieler am Krypotmarkt positionieren. Denn wie es derzeit auch Tether mit seinem Vorgehen zeigt, ist der Superzyklus gerade erst am Starten.

Hier Wall Street Pepe Token im Presale kaufen.

