Köln (ots) -Musikalischer Glanz am Vorabend des dritten Advent mit Sopranistin Vera-Lotte Boecker und Hornist Felix KlieserDas Konzert in der wunderschönen neugotischen Kirche St. Gudula in Rhede (Kreis Borken) stimmt auf das Weihnachtsfest ein - mit traditionellen deutschen Weihnachtsliedern, internationalen Klassikern und festlichen Orchesterwerken bis zu John Rutters transzendentaler neuer Chormusik.Sopranistin Vera-Lotte Boecker wurde 2022 von der "Opernwelt" als 'Sängerin des Jahres' ausgezeichnet und war zuletzt Ensemblemitglied an der Wiener Staatsoper, bevor sie sich ganz der Karriere als Solistin widmete. Wie Boecker zählt auch Felix Klieser zu den strahlenden Top-Stars der Klassikszene. Bald 30 Jahre spielt er Horn - und das ohne Arme. Allen Widrigkeiten zum Trotz hat er es zu einem der erfolgreichsten Solo-Hornisten der Welt gebracht.Unterstützt werden sie vom WDR Funkhausorchester mit seinem neuen Chefdirigenten David Brophy und gleich zwei Chören: vom Chorwerk Ruhr und dem Mädchenchor am Dom zu Münster.Spätestens aus dem Hamburger Tatort kennen ihn alle: Wotan Wilke Möhring ist beliebt für seine Rolle als Hauptkommissar Thorsten Falke - aber auch für komplexe Charakterrollen, für die er den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis erhalten hat. Mit Ernsthaftigkeit und Augenzwinkern liest er in Rhede besinnliche, weihnachtliche Geschichten.Gastgeber des Konzerts sind WDR-Intendant Tom Buhrow und Ministerpräsident Hendrik Wüst. Durch den Abend führt Susanne Wieseler, bekannt als Moderatorin der Aktuellen Stunde.Das WDR Fernsehen und das Kulturradio WDR 3 übertragen das Konzert live; anschließend abrufbar in der ARD Mediathek, der WDR 3 App und im WDR 3 Konzertplayer.Sendetermine:Samstag, 14.12.2024 - LIVE20:03 Uhr in WDR 3 Konzert20:15 Uhr im WDR FernsehenHeiligabend, Dienstag, 24.12.2024 - Wiederholung9:45 Uhr im WDR FernsehenLänge: 90 MinutenMitwirkende:Vera-Lotte Boecker, SopranFelix Klieser, HornChorWerk RuhrFlorian Helgath, LeitungWDR FunkhausorchesterDavid Brophy, LeitungMädchenchor am Dom zu MünsterVerena Schürmann, LeitungWotan Wilke Möhring, RezitationSusanne Wieseler, ModerationMartin Bürkl, RedaktionFotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5925894