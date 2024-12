Meme Coins steigen um 7 Milliarden Dollar, während Crypto Allstars fast ausverkauft ist

Meme Coins gewinnen am Kryptomarkt immer mehr an Bedeutung und haben ihre Marktkapitalisierung in den letzten 24 Stunden um rund 7 Milliarden US-Dollar erhöht. Eine Entwicklung, von der Crypto Allstars ($STARS) besonders profitiert. Crypto Allstars ist inzwischen auf über 10,3 Millionen Dollar explodiert und dürfte schon bald deutlich höher steigen.

Auch wenn es als Witz angefangen hat, sind Meme-Coins heute der am schnellsten wachsende Krypto-Sektor mit einem Wert von 146,5 Milliarden Dollar und einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 37,7 Milliarden Dollar. Einige Meme Coins heben sich dabei besonders hervor und hier kommt Crypto All-Stars und sein einzigartiges Staking-System ins Spiel. In den letzten 24 Stunden sind fast 500.000 Dollar in $STARS geflossen.

Investoren haben Millionen von Dollar in die Plattform investiert, weil der revolutionäre MemeVault es den Inhabern von Top Meme Coins ermöglicht, diese unter einem Dach zu staken, ohne verschiedene Staking-Protokolle nutzen zu müssen.

Die Zeiten, in denen Meme Coins nur zum Flippen gedacht waren, sind vorbei. Immer mehr Kleinanleger entscheiden sich dafür, ihre Coins zu behalten, in der Erwartung, dass sie ihren Aufwärtstrend fortsetzen werden, da sich Meme Coins zunehmend dem Mainstream öffnen.

(Meme Coin Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Crypto All-Stars führt das branchenweit erste einheitliche Protokoll für das Staking von Meme Coins ein und bietet Anlegern damit eine Möglichkeit, an einer der nächsten großen Entwicklungen im Bereich der Meme-Coins teilzuhaben - dem Staking zur Erzielung eines passiven Einkommens.

$STARS-Token sind derzeit noch für nur 0,0016782 Dollar erhältlich, allerdings endet der Vorverakuf schon in 12 Tagen, sodass die Zeit knapp wird, wenn man sich noch am ICO beteiligen möchte. Während die Bullen bei Bitcoin eine Verschnaufpause einlegen, nachdem die wichtige 100.000-Dollar-Marke durchbrochen wurde, ist die Bitcoin-Dominanz auf 53,8 % gesunken. Infolgedessen haben Altcoins und insbesondere Meme Coins an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung könnte sich auch noch eine ganze Weile fortsetzen.

https://twitter.com/all_stars_coin/status/1865495520522936601

Meme Coins an der Spitze des Krypto-Hypes

Die Berichterstattung über Meme Coins hat sich auf renommierte Finanzmagazine wie die Financial Times ausgeweitet, wo ihre Fähigkeit, Communites auf der Grundlage von Social Media Viralität zu schaffen und zu monetarisieren, Aufmerksamkeit erregt. Natürlich sind Meme-Coins selbst für Krypto-Verhältnisse extrem spekulativ und riskant, aber wer auf das richtige Pferd setzt, kann innerhalb kürzester Zeit extrem hohe Renditen erzielen.

Während sogenannte "Dino Coin" wie $XRP, $TRON und $ADA nun zu den ersten Gewinnern der Altcoin-Saison gehören, sind es Meme Coins wie $CHILLGUY und $PNUT, die für Aufsehen sorgen.

Die Geschichte eines eingeschläferten Eichhörnchens in New York, das umgebracht wurde, um die Ausbreitung von Tollwut zu verhindern, ging in den sozialen Medien viral und erregte sogar die Aufmerksamkeit von Elon Musk. Da hat es auch nicht lange gedauert, bis jemand den gleichnamigen Meme Coin $PNUT gelauncht hat.

Seit dem Start Anfang November ist PNUT auf eine Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden Dollar gestiegen, was einen Gewinn von zehntausenden Prozent für diejenigen bedeutet, die den Coin in den ersten Tagen gekauft haben. Mit dem aktuellen Hype um Meme Coins, die von immer mehr Anlegern gefeiert werden, schafft der MemeVault von Crypto Allstars die besten Voraussetzungen, um davon zu profitieren und das nächste große Ding am Kryptomarkt zu werden.

(MemeVault Beschreibung - Quelle: Crypto Allstars Website)

Darum könnte Crypto Allstars der nächste Milliarden Dollar Meme Coin werden

Crypto All-Stars hat das gleiche Potenzial wie $PNUT, eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar zu erreichen, weil der MemeVault die Art von Neuerung ist, auf die Meme Coin Trader gewartet haben. Der MemeVault ist viel mehr als eine Staking-Plattform.

Der MemeVault wird es seinen Nutzern ermöglichen, die bekanntesten Meme Coins an einem Ort zusammenzubringen, wo sie in einem einzigen, einheitlichen Protokoll gestakt werden können. Das Ziel ist klar: die Komplexität der Verwaltung mehrerer Staking-Plattformen zu beseitigen.

Der MemeVault macht es den Nutzern einfacher, Staking-Renditen zu verdienen, indem sie alle Coins auf einer Plattform staken. Zeit ist Geld, und mit MemeVault sparen Token-Inhaber Zeit und maximieren so ihre Erträge.

Darüber hinaus kann die Staking-Rendite durch das einfache Halten des hauseigenen Tokens $STARS verstärkt werden. Je mehr $STARS-Token Anleger halten, desto höher fällt die Rendite im MemeVault aus. Dabei kann die Rendite auf das Dreifache ansteigen, wenn man eine entsprechende Menge $STARS hält. Auf diese Weise macht der MemeVault das Staking einfacher und vergrößert die potenziellen Renditen noch dazu.

Crypto Allstars ist in allen Krypto-Medien präsent

Mit seinem einzigartigen Staking-Ansatz hat sich Crypto Allstars inzwischen einen großen Namen gemacht. Cointelegraph, Bitcoin.com, CryptoPotato, ReadWrite und Brave New Coin sind nur einige der einflussreichen Medien, die ihre Leser über die potenziellen Möglichkeiten von Crypto All-Stars informiert haben.

Auch auf Youtube ist das neue Projekt extrem gehyped. Der YouTube-Kanal Crypto Gains mit 139.000 Abonnenten macht seine Community beispielsweise auf den neuen Coin mit all seinen Möglichkeiten aufmerksam.

Wird Binance $STARS ins Programm nehmen?

Da der $STARS-Vorverkauf schon in 12 Tagen endet, dauert es nicht mehr lange, bis der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird, wodurch nochmal deutlich mehr Investoren auf $STARS und den MemeVault aufmerksam werden.

Das $STARS-Team hat den Namen der ersten zentralisierten Börse (CEX) noch nicht bekannt gegeben, aber der Erfolg des ICOs von Crypto All-Stars könnte auch die Aufmerksamkeit von hochrangigen Börsen wie Binance, Coinbase oder Robinhood auf sich ziehen.

Mit einem Binance-Listing könnte $STARS in die Fußstapfen von Meme-Coins wie Peanut the Squirrel ($PNUT), First Neiro on Ethereum ($NEIRO), PopCat ($POPCAT) und Moo Deng ($MOODENG) treten und lebensverändernde Renditen einfahren - $NEIRO ist um über 7.500 % gestiegen, was größtenteils auf das Binance Listing zurückzuführen ist. Mit der aktuellen Dynamik könnte $STARS schon im Presale auf 15 Millionen Dollar steigen und zu einem der erfolgreichsten ICOs in diesem Jahr werden.

Wie man $STARS kaufen und staken kann

Um $STARS-Token zu kaufen, müssen Anleger nur die Crypto Allstars Website besuchen, ihre Wallet verbinden (zum Beispiel Best Wallet), und können die Token direkt mit $ETH, $USDT, $BNB oder Karte kaufen. Natürlich kann $STARS inzwischen auch mit bekannten Meme Coins wie $FLOKI, $SHIB, $DOGE, $PEPE und Co. gekauft werden.

Neu gekaufte $STARS können sofort gestakt werden, um eine Rendite von 226 % pro Jahr zu erzielen, was neuen Investoren die Möglichkeit gibt, ihre Bestände vor dem Start des MemeVaults zu vergrößern. Diese Staking-Rendite kann zwar noch etwas sinken, wenn mehr Token im Pool sind, dürfte aber noch lange überdurchschnittlich hoch bleiben.

Der Smart Contract von Crypto All-Stars wurde von den führenden Sicherheitsunternehmen SolidProof und Coinsult geprüft, wobei keine Fehler oder Sicherheitslücken gefunden wurden. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann der Community auf Telegram und X beitreten, um keine News rund um den Presale und den Launch zu verpassen.

