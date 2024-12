NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentgesellschaft CVC erwägt Kreisen zufolge die Übernahme von Compugroup Medical . Das öffentliche Gebot für den auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieter könnte bereits in der neuen Woche vorgelegt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Beide Seiten arbeiteten mit Beratern zusammen. Die Unternehmen hätten zu der Angelegenheit keinen Kommentar abgegeben.

Compugroup ist vor allem belastet von Sorgen um die Gewinnentwicklung an der Börse nur noch knapp 900 Millionen Euro wert. Ende letzten Jahres war das Unternehmen noch mehr als doppelt so teuer gewesen. Am Freitag war die Compugroup-Aktie bei 16,35 Euro aus dem Handel gegangen. Anfang des Jahrzehnts hatte das im SDax notierte Papier bis zu gut 85 Euro gekostet. Eine Übernahme würde die Unterstützung der Gründerfamilie Gotthardt erfordern. Diese hält gut 50 Prozent der Anteile an Compugroup./he