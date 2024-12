Die NXP Semiconductors NV zeigt sich zum Jahresende stabil am Markt. Der Halbleiterhersteller schloss den Handelstag am 8. Dezember 2024 mit einem Kurs von 206,50 Euro ab. Bemerkenswert ist die jüngste Dividendenausschüttung von 1,01 USD pro Aktie, die am 5. Dezember 2024 erfolgte. Mit einer Marktkapitalisierung von 70,8 Milliarden Euro gehört das Unternehmen zu den bedeutenden Playern im Halbleitersektor.

Aktuelle Entwicklung

Im Monatsvergleich verzeichnet die Aktie einen Rückgang von 4,62 Prozent, liegt aber weiterhin 10,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das Unternehmen, das sich auf Halbleiterlösungen für die Automobil- und Identifikationsbranche spezialisiert hat, weist für 2024 ein prognostiziertes KGV von 17,92 auf.

