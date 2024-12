© Foto: Armin Weigel/dpa +

Auch an der Börse liegen die besten Chancen oft näher als gedacht und abseits des Mainstreams! Im wO-Heimspiel stellt die Redaktion regelmäßig spannende Anlagechancen aus der Welt der Nebenwerte vor.Die letzten Wochen dürften für Aktionäre von Knaus Tabbert alles andere als ein entspannter Camping-Urlaub gewesen sein. Der drittgrößte deutsche Hersteller von Wohnmobilen sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Gegen das Management wird wegen Bestechlichkeit und Veruntreuung ermittelt. Razzien in sechs Bundesländern und der Schweiz, Festnahmen waren die Folge. Hinzu kommt die Aussetzung der Produktion an mehreren Standorten. Drei Manager, darunter zwei hochrangige Mitglieder des …